Dove vedere Torino Juventus Derby di Serie A, Sky o DAZN? Prima uno sguardo al match.

Allo Stadio ‘Olimpico Grande Torino’ andrà in scena sabato 15 ottobre alle ore 18.00 la sfida Torino-Juventus per il Derby di Serie A.

Le due compagini torinesi distano soli due punti in classifica: 13 la Juventus in ottava posizione e 11 il Torino in decima posizione. C’è dunque l’occasione per entrambe di “rifarsi” dopo un brutto avvio di stagione. I granata non vincono da quattro partite, mentre i bianconeri, arresi allo strapotere del Milan lo scorso sabato, grazie alle reti di Tomori al 46′ e Díaz al 54′, hanno patito anche la sconfitta di Champions League in Israele contro il Maccabi Haifa per 2-0.

La crisi de La Vecchia Signora è ormai sotto gli occhi di tutti da mesi, se non da qualche anno… motivo per il quale la formazione allenata da Ivan Jurić scenderà in campo sicura delle proprie forze o quantomeno invogliata a fare bene.

Le probabili formazioni di Torino Juventus Derby di Serie A

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji, Schuurs, Rodríguez; Singo, Lukić, Linetty, Lazaro; Mirančuk, Vlašić; Sanabria. All. Ivan Jurić.

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostić , Vlahovic, Milik. All. Massimiliano Allegri.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Maurizio Mariani, della Sezione AIA di Aprilia.

Dove vedere Torino Juventus oggi, in streaming e diretta TV, Sky o DAZN?

Torino Juventus sarà trasmessa in diretta TV da DAZN. Telecronaca affidata a Stefano Borghi, affiancato da Massimo Gobbi per il commento tecnico.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Torino-Juventus su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi, affiancato da Massimo Gobbi per il commento tecnico.