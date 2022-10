José Mourinho: “Vi svelo chi giocherà…” – Pellegrini verso il forfait

JOSÉ MOURINHO CONFERENZA STAMPA – Oggi 6 ottobre 2022 alle ore 21.00 andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma la sfida di Europa League Roma-Real Betis.

José Mourinho presenta la sfida di Europa League Roma-Real Betis

José Mourinho ha presentato l’incontro in conferenza stampa e ha caricato l’ambiente, puntando molto sui tifosi: “Sarà difficile per noi e per loro, undici contro undici più 60.000 e speriamo che facciano il loro, la prossima settimana i loro tifosi faranno molto. Il loro stadio li appoggia molto, sono fantastici. Mi fido dei titolari, dei panchinari e dei nostri tifosi“.

Mourinho e le scelte sulla formazione. Pellegrini in dubbio

Sulla formazione di quest’oggi ha svelato qualcosa, ma non tutto: “Dybala sta bene e gioca. Il resto? Non voglio dire chi giocherà domani, soprattutto quando non ci sono dubbi sulla squadra avversaria. Il Betis è una squadra che ha tanta ricchezza di soluzioni, non sappiamo se faranno cambiamenti in merito all’ultima partita“.

Infine, il tecnico portoghese si è espresso sui “Fan Four”: “All’inizio sembrava quasi impossibile far giocare insieme Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham. Quando lo abbiamo fatto, anche se per ora poche volte, il risultato è stato buono“.

Tutto pronto quindi, per la grande gara di Europa League, però potrebbero esserci dei problemi per il capitano della Roma. Lorenzo Pellegrini infatti è in forte dubbio… e nella giornata di ieri non ha preso parte alla rifinitura, svolta dai compagni con esercizi con il pallone e partitella. José Mourinho ha parlato anche di lui, senza sbilanciarsi troppo: “Sa che la partita è fondamentale per noi, io lo conosco bene e so perfettamente che se dice di no è no perché non ha possibilità, se dice che sarà disponibile mi fido di lui. La fiducia è altissima e aspetto quello che mi dirà, mi fido delle sue parole“.

Non resta quindi che attendere, per saperne di più su Lorenzo Pellegrini, ma anche sugli attaccanti che scenderanno in campo in questo giovedì di Europa League.