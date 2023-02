Allegri spaventa i tifosi sul recupero di Pogba: “Non so quando tornerà”

Alla vigilia della delicatissima sfida contro la Fiorentina ha parlato Massimiliano Allegri, toccando più temi ma soffermandosi sulla situazione del recupero di Paul Pogba. Quello che doveva essere, insieme a Di Maria, il colpo dell’estate in casa Juventus non ha mai messo piede in campo e a questo punto della stagione diventa un vero e proprio caso.

Un cammino quello bianconero già reso molto complicato dalle difficoltà tecniche sul campo e da quelle legali nei tribunali. Quindici punti di penalità sono già stati inflitti alla vecchia signora e sembra non finire qui. Allegri ha le idee chiare sul presente del centrocampista francese e le sue parole non lasciamo spazio a troppi dubbi: “Non può essere convocato. Lo ripeto: è ai box. Non c’è. Mi dispiace dirlo ma la realtà è questa. Sta lavorando per tornare, ma non c’è. E non so dirvi quando tornerà. Magari tra venti giorni o una settimana, sono il primo ad aspettare Paul. E’ un percorso normale, venendo da un menisco esterno. Deve trovare stabilità, un giorno da fastidio, un altro no. Si sta lavorando e ci mette tutto l’impegno possibile. Ma non è a disposizione.”

Come se non bastasse il futuro della Juventus si intensifica con la ripresa del calendario dell’Europa League e uno come Pogba farebbe molto comodo ad Allegri che spera nel suo recupero.