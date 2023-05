Poche ore all’inizio della semifinale di Champions League valida per la finalissima di Champions. Questa sera alle ore 21 a San Siro, approderanno le due big. Sorge un nuovo dettaglio, tra i giocatori di entrambe le rose si rivelano 8 i giocatori che sono già stati protagonisti in una semifinale della maggiore competizione europea. Due dei quali stasera saranno alla terza semifinale in carriera: scopriamo i nomi di ognuno di loro.

Semifinale di Champions: i nomi degli 8 partecipanti

Zlatan Ibrahimovic

Semifinale: BARCELLONA-Inter (2009/10)

Tra andata e ritorno: in campo per 125′

Risultato finale: eliminato in semifinale

Tiemouè Bakayoko

Semifinale: MONACO-Juventus (2016/17)

Tra andata e ritorno: in campo per 144′

Risultato finale: eliminato in semifinale

Edin Dzeko

Semifinale: ROMA-Liverpool (2017/18)

Tra andata e ritorno: in campo per 180′ e 2 GOL

Risultato finale: eliminato in semifinale

Alessandro Florenzi

Semifinale: ROMA-Liverpool (2017/18)

Tra andata e ritorno: in campo per 180′

Risultato finale: eliminato in semifinale

Divock Origi

Semifinale: LIVERPOOL-Barcellona (2018/19)

Tra andata e ritorno: in campo per 91′ e 2 GOL

Risultato finale: CAMPIONE D’EUROPA dopo il 2-0 al Tottenham

Andrè Onana

Semifinale: AJAX-Tottenham (2018/19)

Tra andata e ritorno: in campo per 180′

Risultato finale: eliminato in semifinale

Ciprian Tatarusanu

Semifinale: LIONE-Bayern Monaco (2019/20)

Tra andata e ritorno: in campo per 0′

Risultato finale: eliminato in semifinale

Alessandro Florenzi

Semifinale: PSG-Manchester City (2020/21)

Tra andata e ritorno: in campo per 165′

Risultato finale: eliminato in semifinale

Olivier Giroud

Semifinale: CHELSEA-Real Madrid (2020/21)

Tra andata e ritorno: in campo per 1′

Risultato finale: CAMPIONE D’EUROPA dopo l’1-0 al Manchester City

Divock Origi

Semifinale: LIVERPOOL-Villarreal (2021/22)

Tra andata e ritorno: in campo per 9′

Risultato finale: battuto in finale 1-0 dal Real Madrid