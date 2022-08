Per gli abbonati di Dazn scatterà il rimborso del mese di agosto dopo i disservizi dell’ultima giornata. Il caso era stato preso in considerazione anche dalla sottosegretaria dello sport, Valentina Vezzali, che aveva comunicato un tavolo straordinario. Le problematiche erano state segnalate in occasione di Milan-Udinese, Lazio-Bologna e anche Lecce-Inter e la Lega Calcio aveva minacciato azioni legali contro Dazn.

Dazn prepara il rimborso: ecco a quanto ammonta

Il canone di agosto verrà rimborsato del 25% agli abbonati alla piattaforma. Le problematiche erano state segnalate su tutti i tipi di dispositivi (tablet, smartphone e televisione) senza differenza alcuna e Dazn ha deciso di offrire un rimborso per scusarsi. Erano state moltissime le lamentele degli utenti sui social che con rabbia avevano espresso il loro malcontento. Anche il direttore Mentana non le aveva mandate a dire “Dazn impari a rispettare i clienti“.

La comunicazione di Dazn

Al Sole24 Ore, Dazn ha chiarito la situazione: “La causa principale del problema è stata identificata dal team di ingegneri e la situazione è stata risolta prima delle partite in programma nella serata del 15 agosto, che sono state seguite da milioni di fan in tutti i mercati senza interruzioni. I team tecnici di DAZN sono tuttora impegnati per garantire la stabilità della piattaforma e far sì che ciò non si ripeta.”