Brozovic, niente Napoli: Inter senza il croato per il big match

Brozovic, niente Inter-Napoli. Il 4 gennaio sarà il giorno della ripresa del campionato e del big match tra la squadra di Inzaghi e il Napoli capolista, che siede undici punti più su dei nerazzurri in classifica. Per l’Inter, che deve assolutamente vincere per sperare di riaprire il discorso tricolore, ci sarà un’ulteriore difficoltà dovuta all’assenza forzata del centrocampista croato.

Brozovic, lavoro a parte ad Appiano: niente Napoli

Brozovic, che si era infortunato nel corso della semifinale mondiale contro l’Argentina (vinta per 3-0 dai sudamericani poi campioni), sta continuando a lavorare a parte ad Appiano Gentile. Non sarà dunque della partita contro il Napoli tra due giorni. Come nella fase pre-Mondiale, sarà Henrikh Mkhitaryan a prendere il posto del croato a centrocampo, con Hakan Calhanoglu che agirà da playmaker al fianco di Nicolò Barella.

Inzaghi cercherà poi di sciogliere i dubbi relativi al reparto offensivo. Lautaro Martinez è rientrato da poco dal Mondiale qatariota e difficilmente sarà al meglio delle sue condizioni. Si va verso un tandem formato da Romelu Lukaku, che sembra finalmente pronto, ed Edin Dzeko, ma eventuali colpi di scena non sono sicuramente da escludere.