La sconfitta contro il Bologna ha messo in mostra l’Inter più brutta della stagione, probabilmente. I neroazzurri hanno faticato moltissimo contro la compagine di Thiago Motta e a fine partita Lautaro Martinez si è scusato coi tifosi neroazzurri. La gestione di Inzaghi non è piaciuta ai tifosi – che sui social hanno lanciato l’hashtag #InzaghiOut – e nemmeno a Antonio Cassano. L’ex attaccante di Roma e Real Madrid alla BoboTv non ha risparmiato giudizi alla gestione di Inzaghi, dicendo il suo pensiero senza peli sulla lingua: “Va tenuto solo se vince la Champions”.

Cassano: “Inzaghi va tenuto solo se vince la Champions”

In diretta dalla BoboTv, Cassano ha espresso il suo disappunto per il calcio messo in mostra dall’Inter e per la gestione di Simone Inzaghi: “L’analisi sull’Inter secondo me è molto facile da fare, il problema più grande è l’allenatore. Quando vince le partite è perché i giocatori si motivano da soli, quando l’allenatore deve dare qualcosa in più si vede che quel qualcosa manca. La Juve e l’Inter sono di gran lunga le squadre più forti, ma si vede la differenza ad esempio tra Spalletti e Inzaghi. Inzaghi ha una Ferrari e la fa andare piano, Spalletti ha un’Audi e la fa andare a mille all’ora. [..] Confermerei Inzaghi solo se vince la Champions e da interista spero che lo faccia, altrimenti bisogna dargli il benservito. Il problema grande dell’Inter è che se i giocatori non sanno da che parte sono girati la colpa è dell’allenatore.”

“Chi prenderei al suo posto? De Zerbi”

Cassano, ex anche dell’Inter, ha detto la sua sul possibile sostituto dell’attuale tecnico neroazzurro: “Oltre a Thiago Motta ci sono altri nomi. De Zerbis in primis, è un grande allenatore, se l’Inter vuole cambiare rotta deve prendere lui o Italiano della Fiorentina.”