WESLEY SNEIJDER MOURINHO – Wesley Benjamin Sneijder, ex centrocampista dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di RTL 7 per raccontare un simpatico retroscena su José Mourinho, in merito alla storica annata del ‘Triplete‘ nerazzurro.

Wesley Sneijder Mourinho, l’aneddoto dopo la partita col Madrid

Ecco cosa ha detto l’ex calciatore:

“Il rapporto che aveva Mourinho con Materazzi era speciale e qualche settimana prima della finale di Champions lo chiamò nel suo ufficio e gli disse: ‘Ecco una lettera. La metto in una busta. Aprila dopo la partita’. C’era letteralmente il risultato della partita finale contro il Bayern Monaco. Alzare la Champions è il sogno di ogni ragazzo, quando me l’hanno fatta toccare è stato un momento unico che non dimenticherà mai“.

Snijder e il pensiero sulla Roma di José Mourinho

Quasi due anni fa, l’ex calciatore aveva espresso il suo punto di vista sull’arrivo dell’allenatore portoghese alla Roma, affermando che fosse un grande acquisto per tutto il calcio italiano e per il club. Tuttavia, secondo lui, la squadra capitolina non aveva i giocatori adatti per competere in quel momento per lo scudetto. Di certo, ciò di cui era sicuro, è che Mourinho è un valore aggiunto, nonostante disse che le grandi cose si fanno con il gruppo, nessuno vince da solo, nemmeno The Special One. Sneijder aveva sostenuto che per vincere ci volessero almeno due top player... la Roma ne ha acquistato sicuramente uno nell’ultimo anno, e cioè l’argentino di Paulo Dybala, autore di numerose reti con la maglia giallorossa.