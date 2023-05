Gasperini scioccato: “Vlahovic zingaro? Maleducazione, non razzismo. Noi anche all’Atalanta abbiamo avuto giocatori di quell’etnia…”

GASPERINI VLAHOVIC – Nella giornata di ieri domenica 7 maggio 2023, la Juventus ha bloccato l’Atalanta sul loro campo per 2-0, grazie alle reti di Iling-Junior S. al 56′, e Dusan Vlahovic al 98′.

Al termine della gara, proprio quest’ultimo ha subito dei brutti cori, giudicati razzisti. Il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, si è espresso sulla vicenda, distaccandosi però, dal concetto di discriminazione.

Gasperini Vlahovic insulti: “Ecco perché sono arrivati…”

L’allenatore dell’Atalanta ha menzionato i brutti cori razzisti che ha subito l’attaccante serbo, trovando una motivazione all’accaduto: «Nell’Atalanta giocano Pašalić, Djimsiti e tanti altri giocatori di quell’etnia. Il razzismo è una cosa seria, le cose vanno distinte bene, se un insulto al singolo o razzista. Va differenziato, perché altrimenti si fa di tutta l’erba un fascio. Va combattuto, ma non va confuso con la maleducazione».

Ad ogni modo, Gasperini ha condannato ovviamente l’episodio che si è riversato su Vlahovic, catalogandolo però come altro, e chiedendo alle persone, e a chi ne parla, di differenziare il razzismo, da ciò che può venir detto a una persona, perché magari antipatica, o per qualsiasi altro motivo. Naturalmente sono cose che specialmente nel calcio, non dovrebbero accadere, ma di cui purtroppo molto spesso, o per un motivo, o per un altro, ci ritroviamo a trattare.

Sul match Atalanta-Juventus perso 0-2

In merito alla partita perda ha invece detto: «Abbiamo sbagliato soltanto i primi 15 minuti della gara, poi ci siamo alzati e non abbiamo corso più grandi pericoli». Sulla Champions League ha affermato: «Siamo l’unica delle piccole a contatto con le big. Oggi gli episodi non hanno girato dalla nostra parte e onore alla Juventus che è stata cinica. Anche se siamo stati sfortunati anche noi». Infine un pensiero su Lookman: «Spero possa recuperarlo già questo settimana».