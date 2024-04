Ignazio La Russa sfotte il Milan: "I milanisti già sono tristi, pensa vincere con lo stadio pieno..."

Il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha incontrato i giornalisti fuori dalla Camera dei Deputati e si è lasciato andare a qualche dichiarazione in vista del Derby Milan-Inter di lunedì prossimo, soffermandosi anche sulla possibile vittoria del Tricolore con qualche giornata di anticipo

IGNAZIO LA RUSSA - È quasi tutto pronto per il Derby Milan-Inter di lunedì 22 aprile 2024. Qualora i nerazzurri riuscissero a vincerlo, andrebbe aritmeticamente a vincere il titolo di Campione d'Italia con cinque giornate di anticipo. Naturalmente, la squadra rossonera cercherà in tutti i modi di posticipare la grande festa di almeno una settimana (Inter-Torino del 28 aprile).

L'interista Ignazio La Russa sul Derby Milan-Inter

Il Presidente del Senato Ignazio La Russa, grande tifoso interista, ha parlato con alcuni giornalisti fuori alla Camera dei Deputati, sbilanciandosi sull'esito finale e lanciando una frecciatina ai "cugini": "Già i milanisti sono tristi, meglio vincere con lo stadio pieno di interisti".

Milan, prova di riscatto dopo la disfatta di Roma e futuro Pioli

Reduce dal 3-3 in casa del Sassuolo, e l'eliminazione in Europa League per 2-1 contro la Roma, il Milan proverà a riscattarsi per provare a dare almeno una soddisfazione ai suoi tifosi, ma anche al suo allenatore Stefano Pioli, il cui futuro oggi è più incerto che mai. Quest'ultimo ha chiesto infatti ai sostenitori del Diavolo di portare pazienza fino a fine stagione.