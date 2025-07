Sport Frame 2025 ufficialmente al via: ecco la lista dei dieci articoli in gara

L'iniziativa di scrittura creativa "Sport Frame 2025" é pronta a partire: ecco la lista ufficiale dei giornalisti in gara e degli articoli che ambiscono al primo posto in classifica. Scopriamo insieme i partecipanti del contest e i dieci pezzi protagonisti della challenge.

Ci siamo! "Sport Frame 2025" é pronto a entrare nel vivo. L'obiettivo dell'iniziativa lanciata dal nostro giornale online é quello di eleggere il momento sportivo piú emozionante dell'anno passando dal racconto e dalle scelte dei giornalisti candidati, che metteranno in gara il proprio articolo e lo sottoporranno al giudizio dei lettori.

In base ai voti ottenuti dagli utenti, si genererá di volta in volta una classifica parziale che condurrá fino al miglior articolo del contest, ovvero quello che otterrá il maggior numero di preferenze e che dunque risulterá il primo classificato.

La challenge ideata dalla nostra testata é stata accolta con grande entusiasmo e con il giusto spirito competitivo: presentiamo ora in maniera ufficiali gli articoli in gara, molto diversi tra loro per stile ed evento sportivo scelto, ma molto simili per la cura e la passione che emerge da ogni singola riga.



Di seguito i dieci articoli in gara di "Sport Frame 2025":





1. Giordano Signorelli, giornalista bergamasco classe1984 che vanta diverse collaborazioni con importanti testate sportive, partecipa al contest con un pezzo dedicato alla vittoria del Giro d'Italia 2025 da parte di Simon Yates dal titolo "Il Colle delle Finestre, che fu inferno, si trasforma in paradiso: la gioia rosa di Simon Yates". Vota





2. Laura Filoni, appassionata giornalista, scrittrice di racconti e poesie e caporedattrice del sito "Arteventinews", si candida al contest "Sport Frame 2025" presentando un articolo dedicato al JUDO, in particolare al grande successo della judoka azzurra Alice Bellandi ai Mondiali di Budapest 2025, intitolato "Oro e azzurro: due colori che si addicono ad Alice Bellandi". Vota





3. Emiliano Tozzi, giornalista, scrittore ed editor nato a Faenza che dal 2024 svolge per Minerva Edizioni il ruolo di direttore della collana ”FLAT OUT”, con pubblicazioni inerenti il mondo delle due e quattro ruote da corsa, partecipa a "Sport Frame 2025" con l'articolo dedicato alla Formula 1 dal titolo "Un ponte polacco (da Montreal a Le Mans)". Vota





4. Alessandro Nidi, giornalista classe 1993 che ha collaborato con diverse testate, settimanali locali e nazionali, ricoprendo altresì i ruoli di telecronista, radiocronista, speaker e presentatore, partecipa alla challenge con un pezzo su Jannik Sinner intitolato "Il ragazzo che ci ha insegnato a vincere (anche perdendo a Parigi)". Vota









I temi dei primi quattro articoli in gara spaziano dal ciclismo al judo, passando per la Formula 1 e il tennis. La lista dei pezzi in gara prosegue con:









5. Rocco Calandruccio, docente e giornalista che nella sua carriera professionale ha ricoperto i piú svariati ruoli, dal redattore per la carta stampata e testate online al conduttore televisivo, prende parte all'iniziativa "Sport Frame 2025" presentando un articolo sulla grande festa calcistica a tinte rossoblú dal titolo "Il Bologna vince la Coppa Italia, il trionfo della competenza". Vota





6. Chiara Del Buono, giornalista sportiva per "Laziopress", "Persemprecalcio.it", "SoloLaLazio.it", "TifoJuventus" e fondatrice del sito "Gol in Rete", propone per il contest "Sport Frame 2025" un articolo dedicato alla promozione in Serie C del Guidonia Montecelio dal titolo "Quando il sogno diventa realtà”. La cavalcata del Guidonia Montecelio verso la Serie C". Vota





7. Vittorio Arba, giornalista classe 1987 che dal 2021 segue le vicende del Cagliari per "TuttoCagliari.net", prende parte al contest con un articolo dedicato all'ultima esperienza di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma dal titolo "Ranieri, una grande rimonta a chiusura del cerchio. Miracolo? No, non per chi lo conosce bene...". Vota





8. Antonio Villani, giornalista sportivo di Vicenza che tra le collaborazioni vanta, oltre che quella con SuperNews, quella con "Il Giornale di Vicenza" e con l'emittente "TVA Vicenza", partecipa a "Sport Frame 2025" presentando un articolo dedicato al volley femminile, in particolare al trionfo di Conegliano in Champions League dal titolo "Conegliano ancora sul tetto d'Europa". Vota





9. Giovanni Spinazzola, giornalista professionista classe '87, che scrive di sport e non solo su "I Fatti di Napoli" ed é redattore anche del portale "SerieAnews.com", propone per la challenge un articolo dedicato al quarto scudetto della storia del Napoli recentemente conquistato dagli azzurri di Antonio Conte dal titolo "Napoli-Cagliari: 2-0. Il prodigio si è avverato, Napoli Campione". Vota









10. Enrica Fiamminghi, giornalista pubblicista classe 1993, ha collaborato in qualità di redattrice con diverse testate nazionali e periodici locali trattando tematiche legate allo sport, alla sostenibilità, all’arte e alla cultura. Grande tifosa dell’Inter e appassionata di discipline olimpiche, Enrica partecipa a "Sport Frame 2025" con un articolo dedicato all’impresa dell’Inter contro il Barcellona intitolato “Tu resta qui, io vado”: la splendida follia di Acerbi che salva l’Inter in semifinale di Champions". Vota