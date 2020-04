Valori calciomercato, top 20 Serie A: Ronaldo fuori dal podio. L’Inter è la squadra con più calciatori in classifica.

Il CIES Football Observatory, nei giorni scorsi, ha valutato le perdite economiche che le squadre dei primi cinque campionati europei subiranno a causa dell’emergenza Coronavirus: nel caso la stagione non venisse terminata, il valore medio di ogni calciatore scenderà del 28%. L’Inter è la squadra italiana (e la seconda squadra europea dopo il Marsiglia) con maggiori problemi: ci sarà un calo accentuato del valore del parco giocatori pari a 276 milioni a -35,7%. Al secondo posto il Verona con un calo del 34,3%, seguita dalla Spal con un calo del 34,2%. In termini assoluti, in Serie A, dopo l’Inter ci sono Juventus (calo di 222 milioni a -28,4%) e Napoli (calo di 181 milioni a -29,8%).

Ma, senza considerare questo calo del 28% su ogni giocatore, chi sono i calciatori di Serie A con il valore di mercato più alto? Vediamo insieme la top 20, stilata dal portale Transfermarkt.

Top 20 valori calciomercato Serie A

20. Alex Sandro (difensore, Juventus): 50 milioni di €.

19. Ciro Immobile (attaccante, Lazio): 50 milioni di €.

18. Nicolò Zaniolo (centrocampista, Roma): 50 milioni d €.

17. Luis Alberto (centrocampista, Lazio): 55 milioni di €.

16. Gianluigi Donnarumma (portiere, Milan): 55 milioni di €.

15. Marcelo Brozovic (centrocampista, Inter): 60 milioni di €.

14. Federico Chiesa (attaccante, Fiorentina): 60 milioni di €.

13. Stefan de Vrij (difensore, Inter): 60 milioni di €.

12. Fabian Ruiz (centrocampista, Napoli): 60 milioni di €.

11. Lorenzo Insigne (attaccante, Napoli): 60 milioni di €.

10. Milan Skriniar (difensore, Inter): 60 milioni di €.

9. Miralem Pjanic (centrocampista, Juventus): 65 milioni di €.

8. Kalidou Koulibaly (difensore, Napoli): 70 milioni di €.

7. Cristiano Ronaldo (attaccante, Juventus): 75 milioni di €.

6. Matthijs de Ligt (difensore, Juventus): 75 milioni di €.

5. Sergej Milinkovic-Savic (centrocampista, Lazio): 80 milioni di €.

4. Lautaro Martinez (attaccante, Inter): 80 milioni di €.

3. Romelu Lukaku (attaccante, Inter): 85 milioni di €.

2. Christian Eriksen (centrocampista, Inter): 85 milioni di €.

1. Paulo Dybala (attaccante, Juventus): 90 milioni di €.