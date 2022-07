Le probabili formazioni dell’amichevole Inter-Monaco: ecco i big che scenderanno in campo

Sabato 16 luglio alle ore 20:30 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara si giocherà la sfida amichevole tra Inter e Monaco. La formazione nerazzurra è alla seconda uscita stagionale e c’è grande curiosità per vedere in campo tutti i big che erano assenti nella sfida vinta per 4-1 contro il Lugano. I monegaschi, invece, sono alla loro quarta uscita stagionale e sono reduci dalla vittoria per 2-0 contro il Portimonense. Inoltre, l’ultimo scontro diretto tra le due formazioni risale al 2009, sempre in amichevole, dove ebbe la meglio il club nerazzurro con il punteggio di 1-0. Ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno dal primo minuto in campo.

Probabili formazioni amichevole Inter-Monaco

Ecco di seguito le probabili scelte di Simone Inzaghi e Philippe Clement per il match amichevole del Mazza tra Inter e Monaco:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, De Vrij; Gosens, Brozovic, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1): Nubel; Aguilar, Disasi, Maripàn, Henrique; Lemarechal, Fofana; Gelson Martins, Volland, Golovin; Musaba. All. Clemenent.