Derby Roma Lazio dove vederlo in streaming e diretta TV, Sky o DAZN? Zaniolo lancia la carica

Derby Roma Lazio, dove vederlo in streaming e diretta TV? Prima uno sguardo al match.

Domenica 6 novembre 2022 alle ore 18.00, allo Stadio Olimpico andrà in scena il Derby romano Roma-Lazio, partita valida per la tredicesima giornata di campionato di Serie A.

A sfidarsi saranno rispettivamente la quinta e quarta in classifica, con 24 e 25 punti totali. Ma come arrivano le due squadre a la stracittadina, quali saranno le probabili formazioni di Roma Lazio Derby capitolino e dove sarà possibile vederlo? Andiamolo a scoprire.

Derby Roma Lazio, come arrivano le due squadre a la stracittadina

Dopo essere tornata a vincere a Verona contro l’Hellas per 3-1 (tra cui quello realizzato da un fantastico Cristian Volpato), la Roma si è portata davanti alla Lazio e vuole a tutti i costi mantenere la supremazia. Sarà il Derby numero 179 della storia e la tensione, le previsioni e gli sfottò sono all’ordine del giorno nella Capitale. L’incontro più atteso dell’anno da tutti i romani, vede invece i biancocelesti un punto indietro in classifica, dopo essere stati battuti per 3-1 in casa contro l’ospite Salernitana. Questa gara, potrebbe rilanciare la squadra di Maurizio Sarri in zona UEFA Champions League. La posta in gioco è molto alta per entrambe le squadre, e il divertimento è assicurato.

La Roma ha festeggiato ieri la vittoria per 3-1 contro il Ludogorets, mentre la Lazio di Sarri ha perso 1-0 (Giménez al 64′) sul campo del Feyenoord ed è uscita definitivamente dall’Europa League. Artefici del successo giallorosso, dopo il vantaggio di Lima (41′), Lorenzo Pellegrini su rigore (56′ (R); 65′(R)) e Nicolò Zaniolo (85′). I due penalty sono stati procurati proprio da quest’ultimo, che al termine dell’incontro si è mostrato pronto a far male alla Lazio.

Derby Roma Lazio, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañe; Karsdorp, Cristante, Matić, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All.: José Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marušić; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Daniele Orsato, fischietto della Sezione AIA di Schio.

Derby Roma Lazio, dove vederlo in streaming e diretta TV, Sky o DAZN? Zaniolo è pronto a far male ai biancocelesti

Dove vedere Roma Lazio? Roma-Lazio sarà trasmessa in diretta TV su DAZN. Il match sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App dei relativi sistemi. Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand.

Telecronista, Seconda voce e Bordocampo. La telecronaca di Roma-Lazio Derby capitolino su DAZN sarà affidata a Edoardo Testoni, accompagnato dal commento tecnico di Riccardo Montolivo. A bordocampo Tommaso Curvi e Barbara Cirillo.