Ambra-Allegri, il tradimento si gioca in casa Juve. La scoperta

Massimiliano Allegri è sotto i riflettori da qualche settimana, non solo per quanto riguarda le vicende calcistiche, ma anche per via della conclusione della lunga relazione con Ambra Angiolini.

“Non è un capello, ma un crine di cavallo uscito dal paltò”…recitava Edoardo Vinello nella sua canzone. “Il Capello” è proprio ciò che avrebbe fatto terminare la storia d’amore tra l’allenatore della Juve e l’attrice romana.

I due si sono amati per ben quattro anni, dopodiché lei lo avrebbe lasciato per un presunto tradimento. A far scattare la scintilla sarebbe stato un indizio lasciato proprio da Allegri. Secondo Chi, l’indiscrezione era stata confermata a metà da una frase sibillina della figlia di Ambra. Ad avvalorare il tutto, è stato il settimanale Oggi, che ha riportato una soffiata proveniente dall’ambiente bianconero… secondo cui Ambra avrebbe trovato un capello chiaro… un capello biondo, lungo e liscio nella macchina del suo partner.

Nelle scorse settimane, era stato consegnato un tapiro ad Ambra Angiolini, con conseguenti polemiche e pettegolezzi. Le acque si sono lentamente placate, ma ora inizia la caccia al nome della presumibile amante da parte dei fan. Questo è il gossip più chiacchierato dell’autunno, dopo il matrimonio naufragato e poi apparentemente ricominciato tra Wanda Nara e Icardi.

La provenienza del capello incriminato

Una fonte attendibile, avrebbe ammesso: “Non occorre andare troppo lontano. L’ambiente Juve è blindato e anche gli affari di cuore si giocano all’interno di un circuito chiuso. Se volete trovare la bionda, cercatela lì“.

Raggiunto al telefono, un amico di Allegri avrebbe invece dichiarato: “Lui lo conosciamo, è sempre stato un farfallone. Però negli ultimi anni mi sembrava più stabile. Qualcosa ha combinato, è sicuro, ma può darsi sia già tutto finito. Quando l’ho visto poche settimane fa, mi ha detto di essere single”.

Acclarato ciò, i rapporti tra Max Allegri e Ambra sembrerebbero chiusi definitivamente: tra i due nessun tipo di legame.