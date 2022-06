Calendario Juventus 2022/2023, tutte le partite di Serie A dei bianconeri: si parte col Sassuolo

Svelato il calendario di Serie A 2022/2023. Le squadre del campionato italiano si preparano a spingere al massimo fin da subito, per arrivare col bottino massimo prima della sosta per il Mondiale. La Juventus è in cerca di riscatto dopo le ultime due stagioni complicate: questo il calendario completo dei bianconeri:

ANDATA

1° giornata – 14 agosto: Juventus-Sassuolo

2° giornata – 21 agosto: Sampdoria-Juventus

3° giornata – 28 agosto: Juventus-Roma

4° giornata – 31 agosto: Juventus-Spezia

5° giornata – 4 settembre: Fiorentina-Juventus

6° giornata – 11 settembre: Juventus-Salernitana

7° giornata – 18 settembre: Monza-Juventus

8° giornata – 2 ottobre: Juventus-Bologna

9° giornata – 9 ottobre: Milan-Juventus

10° giornata – 16 ottobre: Torino-Juventus

11° giornata – 23 ottobre: Juventus-Empoli

12° giornata – 30 ottobre: Lecce-Juventus

13° giornata – 6 novembre: Juventus-Inter

14° giornata – 9 novembre: Hellas Verona-Juventus

15° giornata – 13 novembre: Juventus-Lazio

16° giornata – 4 gennaio: Cremonese-Juventus

17° giornata – 8 gennaio: Juventus-Udinese

18° giornata – 15 gennaio: Napoli-Juventus

19° giornata – 22 gennaio: Juventus-Atalanta



RITORNO

20° giornata – 29 gennaio: Juventus-Monza

21° giornata – 5 febbraio: Salernitana-Juventus

22° giornata – 12 febbraio: Juventus-Fiorentina

23° giornata – 19 febbraio: Spezia-Juventus

24° giornata – 26 febbraio: Juventus-Torino

25° giornata – 5 marzo: Roma-Juventus

26° giornata – 12 marzo: Juventus-Sampdoria

27° giornata – 19 marzo: Inter-Juventus

28° giornata – 2 aprile: Juventus-Hellas Verona

29° giornata – 8 aprile: Lazio-Juventus

30° giornata – 16 aprile: Sassuolo-Juventus

31° giornata – 23 aprile: Juventus-Napoli

32° giornata – 30 aprile: Bologna-Juventus

33° giornata – 3 maggio: Juventus-Lecce

34° giornata – 7 maggio: Atalanta-Juventus

35° giornata – 14 maggio: Juventus-Cremonese

36° giornata – 21 maggio: Empoli-Juventus

37° giornata – 28 maggio: Juventus-Milan

38° giornata – 4 giugno: Udinese-Juventus