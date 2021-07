Dove vedere Tour de France 2021, tappa diciassette: info e canale tv

Dove vedere Tour de France 2021, la diciassettesima tappa che si corre da Muret a Saint-Lary-Soulan Col du Portet. Ci si aspetta battaglia tra i big sul finale.

La diciassettesima tappa del Tour de France 2021, da Muret a Saint-Lary-Soulan Col du Portet, sarà una di quelle decisive. Saranno 178,4 chilometri destinati a cambiare la classifica generale. Si tratta infatti di un’altra frazione pirenaica, con tre salite impegnative e in rapida successione negli ultimi 70 km. I corridori affronteranno prima il Col de Peyresourde (1° cat, 13,2 km al 7%) e il Col de Val Lauron-Azet (1° cat, 7,4 km all’8,3%). Il tutto si correrà prima della salita finale ai 2215 metri del Col du Portet. L’ultima ascesa è un GPM hors categorie, lungo ben 16 km con una pendenza media dell’8,7%. L’ascesa conclusiva di 16 km al Col du Portet che promette spettacolo e battaglia tra i big della classifica generale in lotta per il podio e la maglia gialla.

Insomma, una gara da non perdere per gli amanti del Tour de France, con il programma che si avvia alla conclusione, con le ultime 4 gare a disposizione. Ricordiamo che la Kermesse francese termina il 18 Luglio a Parigi.

Dove vedere Tour de France 2021, streaming e diretta tv

La partenza della diciassettesima tappa è fissata per le ore 12:10, con l’arrivo ai 2215 metri di quota del Col du Portet programmato tra le 16:50 e le 17:25 in base alla media oraria tenuta dai corridori. La diretta tv della tappa sarà affidata alle reti RaiSport e ad Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go e Dazn.