I tifosi della Juve ci ripensano: “Zaniolo non lo vogliamo, è sempre rotto”

Soli tre giorni fa, Gaspare Galasso, uno dei migliori amici di Nicolò Zaniolo, ha fatto il punto sulla situazione che deve l’attaccante romanista al centro del mercato, in particolare quello del Napoli.

L’amico del classe ’99, ha smentito le voci che vedrebbero Zaniolo accostato agli azzurri e ha negato uno spostamento in direzione Napoli. Ha spiegato come il giocatore della Roma voglia rimanere almeno per il momento, con i giallorossi e la fiducia trovata grazie ad un grande allenatore come José Mourinho, che crede molto in lui.

Il contratto lega Zaniolo alla Roma fino al 2024. Tuttavia potrebbero esserci delle mosse a sorpresa e le strade dei due potrebbero dividersi. Secondo le ultime indiscrezioni, la società giallorossa non avrebbe interesse a rinnovare il contratto del centrocampista. Se così fosse, colto il forte segnale dei Friedkin, il 22enne di Massa, potrebbe andar via già nei prossimi mesi.

Nicolò Zaniolo potrebbe approdare alla Juve, ma cosa pensano i tifosi?

In molti si sono chiesti se il futuro di Nicolò Zaniolo sia alla Juve. Zaniolo è infatti uno dei grandi obiettivi della Juventus in vista dell’estate. La società di Andrea Agnelli lo segue da tempo e c’è stato anche un incontro con il suo agente.

L’attaccante della Roma è rimasto fuori anche contro il Bodø/Glimt (partita di Conference League persa 2-1) a causa di un risentimento muscolare. Zaniolo segna poco e gioca poco, per questo motivo i sostenitori de La Vecchia Signora, non vedrebbero un buon acquisto nel calciatore toscano.

Leggendo l’articolo riguardante Zaniolo, i tifosi juventini hanno espresso la loro contrarietà all’arrivo di Zaniolo alla Juventus. Su Facebook, nel gruppo “Gruppo di JJ – Juventus Football Club” si può leggere tra i commenti: “A me onestamente questo giocatore non sembra adatto alla Juve, e non è che poi sia questo grande campione”, “Ma anche no”.

A “Il Bar della Juventus” si legge: “E’ sempre rotto”.

E ancora: “La Juve su Zaniolo…un altro cliente del J Medical”.

Nel gruppo “Juventus Stadium” rincarano la dose: “Avrà più presenze al j medical che in campo”, “A fare che??”, “Nn mi piace la testa nn gli funziona bene poi e sempre rotto”.

A Zaniolo dunque, viene rimproverato il fatto di essere sempre infortunato o comunque spesso in dubbio nelle gare dei capitolini. Il valore del giovane calciatore e il suo talento sono chiari e riconosciuti da tutti, ma così non può andar bene, fanno capire i fan bianconeri.