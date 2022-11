Dove vedere Juventus Inter, Derby d’Italia in streaming e diretta TV? Prima uno sguardo al match.

Domenica 6 novembre 2022 alle ore 18.00, allo Juventus Stadium andrà in scena Juventus Inter, Derby d’Italia, partita per la tredicesima giornata di campionato di Serie A.

A sfidarsi saranno rispettivamente la sesta e l’ottava in classifica, a sorpresa, con 22 e 24 punti totali. Ma come arrivano le due compagini al Derby d’Italia, quali saranno le probabili formazioni di Juventus Inter Derby d’Italia e dove sarà possibile vederlo? Andiamolo a scoprire.

Juventus Inter, come arrivano le due compagini al Derby d’Italia

Il posticipo della 13esima giornata di campionato vede affrontarsi due delle big che stanno avendo un momento delicato. Con molto scalpore, si trovano entrambe sotto a Napoli, Milan, Atalanta, Roma e Lazio, con l’Udinese sopra ai bianconeri.

Reduce da tre vittorie consecutive in campionato (Torino, Empoli e Lecce), la Juventus vuole proseguire la risalita in classifica. L’Inter è però un ostacolo non indifferente, nonostante la sconfitta casalinga contro la Roma infatti, hanno collezionato sei vittorie e un solo pareggio, al ‘Camp Nou’ contro il Barcellona, nelle ultime sette partiti totali tra Serie A e Champions League. Mentre i nerazzurri hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale, gli uomini di Massimiliano Allegri sono stati eliminati dopo aver perso cinque delle sei partite disputate e retrocedendo così in Europa League.

Le probabili formazioni di Juventus Inter, Derby d’Italia

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczęsny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostić; Miretti; Milik.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Daniele Doveri, fischietto della Sezione AIA di Roma 1.

Dove vedere Juventus Inter, Derby d'Italia, in streaming e diretta TV, Sky o DAZN?

Dove vedere Juventus Inter?

Juventus-Inter, Derby d'Italia sarà trasmesso in diretta TV su DAZN.

Telecronista, Seconda voce e Bordocampo.

La telecronaca di Juventus Inter, Derby d'Italia su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, accompagnato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini. A bordocampo Davide Bernardi e Giovanni Barsotti.