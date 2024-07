Calciomercato Genoa: Cheddira o Simeone il post Retegui

Il Genoa nel prossimo calciomercato estivo dovrà fronteggiare le richieste che arriveranno per il suo top player Retegui. Se il giocatore dovesse lasciare il Genoa, pronti due nomi per la sua sostituzione, ecco di chi si tratta, uno viene addirittura dal Napoli.

Genoa che nel prossimo calciomercato estivo dovrà difendersi dagli attacchi che arriveranno per i suoi due top player, Gudmundsson e Retegui. Soprattutto su quest’ultimo potrebbero esserci tante richieste, ecco chi invece potrebbe arrivare in entrata.

Simeone o Cheddira per il Genoa

Come riportato dal sito fantamaster.com, il Genoa non riscatterà Vitinha. Decisamente troppo alta la spesa per ciò che ha mostrato il portoghese, tra i possibili partenti in estate, 25 milioni di euro per lui sono decisamente troppi. Stando alle ultime indiscrezioni e novità di mercato, per sostituirlo ci sarebbe Cheddira in pole. L'attaccante del Frosinone dovrebbe tornare al Napoli, società pronta a darlo nuovamente in prestito, non potendogli garantire un posto in rosa. Non solo Cheddira, il nome nuovo riguarda anche quello di Simeone dal Napoli. Giocatore che lo scorso anno ha fatto la differenza soprattutto per quanto riguarda i gol pesanti messi a segno. Cheddira o Simeone dunque per il Genoa? Probabilmente tra questi due nomi uscirà il sostituto di Retegui, sempre che dovesse partire.