Giro d'Italia 2024: tappa 5 Genova-Lucca. Orari, percorso, favoriti, diretta tv e streaming

Il Giro d'Italia torna a Lucca, 39 anni dopo la storica cronometro vinta da Francesco Moser. Passo del Bracco e Montemagno le principali insidie di una frazione nervosa che si snoderà lungo l'Aurelia. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere alla corsa in diretta tv o in streaming

Il Giro d'Italia 2024 è arrivato a metà della prima settimana. Con Tadej Pogacar saldamente in maglia rosa dopo l’epica tappa di Oropa, la Corsa Rosa riparte da Genova per una frazione che potrebbe nascondere più insidie del previsto. La partenza è prevista alle ore 12.45, arrivo poco dopo le 17.

Giro d’Italia 2024, il percorso della 5a tappa

Salutato il Piemonte, la frazione numero 5 del Giro d'Italia 2024 segna l’ingresso in territorio toscano. La frazione di 178 km porterà la Carovana a Lucca, che torna ad ospitare il Giro nell’anno del centenario della morte di Giacomo Puccini. Non accadeva da 39 anni, dalla storica tappa conclusiva dell’edizione 1985, la cronometro vinta da Francesco Moser, che tuttavia non riuscì a togliere la Maglia Rosa a Bernard Hinault. Oltre ai classici saliscendi tipici della costa tirrenica saranno due le salite in programma nella tappa che si snoderà lungo la statale Aurelia. La prima sarà il Passo del Bracco (terza categoria), lunga 15,2 km, ma pedalabile (pendenza media del 3,9%). Il traguardo Intergiro posto a Luni (119° km) precederà l’ingresso in territorio toscano. La corsa entrerà nel vivo solo dopo il secondo e ultimo traguardo volante, a Camaiore, ai -50 dal traguardo. Qui inizierà la salita di Montemagno, di quarta categoria, 3 km al 4,3%, al termine della quale una discesa lungo la Val Freddana precederà l’arrivo a Lucca. Ultimi chilometri pianeggianti e costituiti da una serie di rettilinei collegati da alcune ampie semicurve. Attenzione alla curva finale, ad angolo retto, posta a 2,5 km dall’arrivo.

Genova-Lucca: i favoriti

La quinta tappa del Giro d'Italia 2024 potrebbe la terza opportunità consecutiva ai velocisti. Tuttavia, rispetto alle frazioni conclusesi ad Fossano e Andora, il percorso presenta qualche insidia in più. Per questo, considerando anche l'insidiosa curva finale, non ci sentiamo di escludere a priori che possa funzionare un attacco multiplo dell'ultimo chilometro, per una possibile volata a ranghi ristretti. Favoriti? I soliti "noti": Merlier e Milan, già a segno, e Ganna, a caccia di riscatto dopo il colpo mancato ad Andora. Chances anche per Groves, Ewan e Jakobsen, ma come trascurare, un corridore come Fernando Gaviria, specialista delle volate lanciate in anticipo e che potrebbe venire premiato proprio da questa caratteristica? Discorso simile per il sempre sottovalutato Phil Bauhaus.

Dove vedere 5a tappa Giro d’Italia 2024 in tv e streaming

La tappa 5 del 107° Giro d’Italia sarà trasmessa integralmente in diretta dai canali Rai. La prima parte della frazione andrà in onda in chiaro su Rai Sport a partire dalle 12.35 e fino alle 14, poi il collegamento si sposterà su Rai 2 con Giro in diretta e Giro all’arrivo. Telecronaca di Francesco Pancani e Davide Cassani, sulle motocorsa Giada Borgato e Stefano Rizzato. Sarà possibile seguire la tappa in diretta integrale anche su Eurosport 1 a partire dalle ore 12.30. Commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini, oltre che di Moreno Moser, Wladimir Belli e Alberto Contador. Per seguire il Giro su Eurosport è necessario essere abbonati a Sky Italia con il pacchetto base Sky Tv. Eurosport 1 si trova al canale 210 dell’emittente satellitare. Infine, c’è la possibilità di seguire il Giro d’Italia 2024 anche in diretta streaming video, collegandosi alle piattaforme Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, NOW, Dazn, Discovery +, GCN.