Champions League pallavolo femminile, oggi inizia la bolla a Novara. Dopo la bella e convincente vittoria in trasferta di sabato sera nel derby del Ticino superato contro le farfalle di Busto Arsizio, le piemontesi tornano oggi in campo per la Champions League. Novara è stata individuata come una delle località che ospiteranno una delle bolle, il girone (Pool E ) di andata, che sostituiranno le classiche partite di andata e ritorno dei gironi.

Le partite saranno concentrate in tre giorni, da oggi martedì 24 novembre a giovedì 26 novembre. Ecco il programma :

24/11 17,30: Novara-Kazan

24/11 20,30: Olomouc-Chemik Police

25/11 17,30 Novara-Olomouc

25/11 20,30: Kazan-Chemik Police

26/11 17,30: Kazan-Olomouc

26/11 20,30: Novara-Chemik Police

C’è molta curiosità nel vedere come le ragazze di coach Stefano Lavarini approcceranno l’impegno in Champions League. Luci e ombre nel cammino delle piemontesi in questa prima parte di stagione. Nel complesso positivo il percorso se si considera che sono state centrate 9 vittorie su 11 partite. Se si guarda il dato con maggiore attenzione si scoprirà però come le due sconfitte siano state rimediate entrambe contro delle big del campionato, Monza e Conegliano.

Sarà da vedere come si comporterà Novara in Champions League dove, soprattutto in certe partite, il coefficiente di difficoltà si alza.

Nel recente passato una delle più grandi gioie del club piemontese è legata proprio alla Champions League. La vittoria nella finale tutta italiana contro Conegliano del 2019 è ancora nei ricordi di tutti.

La speranza di tutto l’ambiente è che prima o poi quelle grandi emozioni possano essere rivissute.