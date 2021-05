Pallavolo femminile A2, ecco le semifinaliste dei playoff promozione

Pallavolo femminile A2, si infiammano i playoff promozione : si sono giocate nel week end le gare di ritorno dei quarti di finale, vediamo i risultati.

Sabato si è scoperta la prima della 4 semifinaliste, Pinerolo ha ribaltato contro Marsala il 3-1 dell’andata vincendo in casa 3-0 (25-18, 25-20, 25-14) e il Golden Set 15-10 .

Vallefoglia è stata l’unica squadra a non aver avuto bisogno del Golden Set, le marchigiane infatti hanno bissato contro Soverato il successo dell’andata in trasferta imponendosi in casa al tie-break ( 25-21, 17-25, 25-20, 19-25, 15-13).

Grandissima impresa di Ravenna che a questi playoff promozione era passata dalla porta del Pool Salvezza avendo vinto quel raggruppamento. Dopo la bella vittoria casalinga dell’andata contro Mondovì per 3-0, le romagnole sono incappate in Piemonte in una sconfitta nei set “regolari” indolore. Il match si era infatti chiuso con la rimonta delle padrone di casa per 3-1 ( 25-19, 15-25, 25-19, 25-18) ma nel Golden Set, quando l’ago della bilancia ormai sembrava pendere dalla parte di Mondovì, Ravenna è riuscita ad imporsi 13-15 e a staccare dunque il pass per le semifinali. Il muro finale di Assirelli ha fatto partire la festa per le ragazze di coach Bendandi.

Nell’ultima partita del quadro dei quarti playoff promozione di A2 Sassuolo ha vinto al tie-break a Macerata ( 22-25, 26-24, 25-21, 20-25, 15-17) e conquistato il Golden Set 13-15. Anche in questo caso si era verificata una situazione di parità con il match di andata che si era chiuso con la vittoria in cinque set di Macerata.

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI

Sono dunque Ravenna, Macerata , Sassuolo e Pinerolo le fantastiche quattro che proseguono la corsa verso la promozione in A1 già raggiunta da Roma, vediamo il programma delle semifinali :

Gara 1 mercoledì’ 19 maggio :

Ravenna-Pinerolo

Sassuolo- Vallefoglia

Gara 2 sabato 22 maggio :

Pinerolo-Ravenna

Vallefoglia-Sassuolo

Ev.Gara 3 domenica 23 maggio :

Pinerolo-Ravenna

Vallefoglia-Sassuolo