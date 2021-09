Europei pallavolo maschile, buona la prima dell‘Italia che in Repubblica Ceca a Ostrava ha superato in maniera a dir poco perentoria la Bielorussia per 3-0. Troppo grande la differenza in campo, era comunque importantissimo per il nuovo gruppo plasmato dal neo ct Fefè De Giorgi iniziare con una vittoria convincente il torneo continentale.

Gli azzurri sono stati perfetti, è arrivata la risposta che ci aspettava per iniziare il cammino col piede giusto. Non sarà certo facile e mille sono le incognite per un gruppo che vuole ripartire dopo Tokyo e aprire un nuovo ciclo puntando sui tanti giovani.

I risultati dei parziali raccontano del dominio azzurro di questo pomeriggio, ottima la prova dell’opposto Pinali che sta cercando la giusta intesa con il neo capitano Giannelli, bene anche il reparto schiacciatori con Michieletto e Lavia. Da registrare i 9 punti del centrale Galassi con un’ottima prova di squadra a muro.

ITALIA-BIELORUSSIA 3-0 (25-18, 25-12, 25-15)

ITALIA: Giannelli 7, Pinali 15, Galassi 9, Anzani 5, Michieletto 11, Lavia 12, Balaso (L). Sbertoli. Ne: Ricci, Cortesia, Recine, Bottolo, Romanò, Piccinelli (L). All: De Giorgi

BIELORUSSIA: Babkevich 5, Pranko 3, Miskevich 3, Shkredau 5, Kurash, Davyskiba 8, Lazuka (L). Masko 3, Burau, Budziukhin (L), Marozau 1, Tsiushkevich 1, Panasenka. All: Beksha

Arbitri: Rajkovic (CRO), Porvaznik (SVK)

Spettatori: 355 Durata set: 26’, 23’ 24’,Italia: a 8 bs 12 mv 12 et 16

Bielorussia: a 3 bs 9 mv 1 et 16