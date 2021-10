Wta Courmayeur 2021, dove vedere Paolini-Yastremska: Sky o Supertennis?

Wta Courmayeur 2021: dove vedere Paolini Yastremska in diretta tv o streaming. La nostra Jasmine Paolini sta vivendo un periodo di forma. Al torneo di Courmayeur è arrivata ai quarti di finale sbarazzandosi di altre due connazionali, la Di Natale e Lucrezia Stefanini. Contro quest’ultima, agli ottavi di finale, ha ottenuto un’agile trionfo superando la rivale in un doppio set ( 6-4 7-5 il punteggio finale). Adesso l’ostacolo ai quarti di finale sarà ben più ostico da superare. Se la vedrà infatti con la forte tennista ucraina Dayana Yastremska. Nel loro unico precedente a Portorose ad avere la meglio fu proprio l’atleta azzurra. Tuttavia la toscana, in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato, che non sottovaluterà questo impegno e di voler arrivare con grinta in finale, costi quello che costi.

Wta Courmayeur 2021, dove vedere Paolini Yastremska in diretta tv e streaming: Sky o SuperTennis?

Il match si disputerà venerdì 29 ottobre a partire dalle ore 18:00, e potrà essere visto sia in diretta che in live streaming. La diretta è disponibile su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre o 212 del satellite Sky). Per il live streaming sarà opportuno collegarsi al sito dell’emittente oppure scaricare l’apposita app SuperTennix, liberamente scaricabile da qualsiasi digital store.