ATP Stoccolma: altro sorteggio malevolo per Jannik Sinner

Comunque vada a finire, il 2021 sarà certamente un anno da ricordare per Jannik Sinner, ma di certo non per i sorteggi. Nell’ATP 250 di Stoccolma la fortuna non è stata nemmeno questa volta dalla sua parte. Si perché nonostante sia il numero 1 della competizione, potrebbe avere un cammino più duro verso la finale rispetto ai suoi avversari.

ATP Stoccolma: Murray e Fritz sul cammino di Sinner



Nel secondo turno del torneo di Stoccolma (Jannik in quanto prima testa di serie usufruisce di un bye nel primo round), si prospetta una sfida interessante tra il tennista altoatesino e l’ex numero 1 del mondo Andy Murray. Lo scozzese, in gara con un wild card (la tredicesima della stagione) attende per il suo match d’esordio un giocatore proveniente dalle qualificazioni (nelle quali sono impegnati anche gli italiani Brancaccio e Vavassori). Superato lo scoglio Murray, nei quarti di finale Sinner potrebbe trovare uno dei tennisti più in forma del momento: Taylor Fritz. L’atleta americano (numero 23 del mondo dalla prossima settimana) si è reso protagonista nell’ultimo mese di ottimi risultati, con la semifinale ad Indian Wells, la finale a San Pietroburgo (sconfitto da Marin Cilic) e i quarti a Parigi-Bercy (eliminato da Novak Djokovic).

La possibile rivincita con Tiafoe e il primo scontro con Auger-Aliassime



Andando avanti nel torneo, il tennista classe 2001 potrebbe trovare nuovamente in semifinale Frances Tiafoe, a distanza di due settimane dalla rocambolesca partita di Anversa. In quel match Jannik era avanti e di un set ed era sul punteggio di 5-3 e servizio nel secondo, ma da lì è iniziata la rimonta del giovane statunitense, che si è portato a casa l’incontro per 6-2 al terzo. Nell’atto conclusivo dello Stockholm Open è prevista, da tabellone, una finale che tutti sognano di vedere: Jannik Sinner contro Felix Auger-Aliassime. Sarebbe la prima volta che due dei principali prospetti del tennis mondiale si affrontano, in un incontro da non perdere. Dunque, come abbiamo visto, la strada per il successo in terra svedese è tutt’altro che semplice per Sinner, che ha però tutte le carte in regola per vivere l’ennesimo torneo stagionale ad altissimo livello.