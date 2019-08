Nazionale pallavolo femminile , Elena Pietrini lascia il ritiro .

La Federazione italiana pallavolo ha comunicato che Elena Pietrini ha lasciato oggi il ritiro azzurro e quindi il gruppo delle compagne che in questi giorni , dopo aver staccato il pass per Tokyo 2020 vincendo il preolimpico di Catania, stanno preparando il prossimo europeo .

La decisione dell’atleta e’ stata causata da stanchezza fisica e mentale , ovviamente la decisione e’ stata rispettata dalla Federazione che comunque nella nota apparsa sul sito accoglie con dispiacere questa volontà vista la qualità indiscussa di Elena Pietrini che anche in occasione del preolimpico di Catania aveva dato il suo contributo prezioso .

Niente europeo quindi per una delle future protagoniste della pallavolo rosa italiana che lascia il ritiro dopo aver comunicato la propria decisione al ct della Nazionale pallavolo femminile Davide Mazzanti e al general manager Libenzio Conti .

Ricordiamo che dopo una breve pausa seguita al preolimpico di Catania le azzurre si sono ritrovate a Roma il 13 agosto per la preparazione dell’Europeo .

Sicuramente un periodo intenso e carico di lavoro per le giocatrici della Nazionale pallavolo femminile che dopo gli impegni con i rispettivi club , ricordiamo che la stagione si è chiusa a Maggio con la finale di Champions League , hanno iniziato un’estate carica di appuntamenti tra i quali Volleyball Nations League e , chiuso da poco , il preolimpico di Catania .