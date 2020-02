Pallavolo femminile A1, novità sulla panchina di Scandicci. La società toscana ha infatti comunicato di aver tesserato come secondo allenatore Stefano Micoli. Sarà lui dunque il vice di Luca Cristofani.

Prenderà il posto di Matteo Pilieci che a causa di impegni lavorativi non potrà più ricoprire il ruolo di assistente.

Grandissima esperienza per Stefano Micoli che darà certamente un grande contributo alla causa toscana.

Una stagione a dir poco movimentata quella di Scandicci che aveva puntato su Marco Mencarelli per la sfida a Conegliano . I risultati al di sotto delle aspettative della società avevano spinto a un cambio in panchina con l’arrivo di Luca Cristofani.

Le prestazioni a dir la verità non sono migliorate in termini di continuità, Scandicci si sta rendendo protagonista di passi falsi alternati a belle prestazioni.

Nella sesta giornata di ritorno Malinov e compagne affronteranno Chieri, una sfida casalinga da non sbagliare.

Sono molti i punti di distacco da Conegliano leader della classifica, un gap di questo tipo probabilmente a inizio stagione non era preventivabile.

Ha decisamente contributo la marcia impressionante delle pantere, al momento l’unica squadra che sembra stia resistendo per davvero è Busto Arsizio .

L’arrivo di Micoli in panchina come vice darà certamente una grande aiuto.