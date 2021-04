Dove vedere Parma Milan, live streaming Serie A e diretta TV Sky o DAZN?

Sabato 10 aprile alle ore 18:00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma si disputerà il match Parma Milan, valevole per la 30^ giornata di Serie A 2020/21. Ecco tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e in live streaming Parma Milan.

Dove vedere Parma Milan: presentazione della partita

L’incontro Parma Milan metterà a confronto i padroni di casa emiliani alla disperata ricerca di punti per uscire dalle sabbie mobili della retrocessione. Al momento i ducali sono al 19° posto in classifica, a 20 punti, a 4 lunghezze dalla zona salvezza. Gli ospiti rossoneri arrivano a Parma con la volontà di consolidare il secondo posto, insidiato dalla Juventus (a -1) e dall’Atalanta (a -2). Ecco dove vedere Parma Mila in live streaming e in diretta tv.

Dove vedere Parma Milan: luogo e orario

Parma Milan si giocherà domenica 8 aprile alle ore 18:00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. All’andata, gli uomini di D’Aversa, all’epoca allenati da mister Liverani, avevano fermato sul 2-2 i rossoneri.

Dove vedere Parma Milan: live streaming e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Parma Milan non sarà trasmesso in streaming gratis e in diretta tv in chiaro. Sarà possibile vedere il match in diretta tv in esclusiva su Sky Sport SERIE A HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta live streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.