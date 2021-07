Formula 1, contatto Hamilton-Verstappen: di chi è la colpa? Ecco i dettagli

Il Gran Premio della Gran Bretagna di Formula 1, sul circuito di Silverstone, termina con la vittoria di Lewis Hamilton davanti ad uno straordinario Charles Leclerc. L’episodio chiave di tutto il Gran Premio è stato il contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen durante il primo giro. Incidente che è costato il ritiro al pilota Red Bull mentre dieci secondi di penalità per il sette volte Campione del Mondo (10 secondi che non sono bastati a fermare un feroce Hamilton che a 2 giri dalla fine ha beffato la Ferrari di Charles Leclerc). Episodio che continua a far discutere e che divide i fan della Formula 1: c’è chi critica Max Verstappen per la troppa aggressività e c’è chi critica Lewis Hamilton per la troppa imprudenza per un sorpasso su una curva che si fa in pieno. Ecco di seguito di chi è la colpa.

Contatto Hamilton-Verstappen: i dettagli

Il contatto che è avvenuto nel primo giro del Gran Premio della Gran Bretagna tra Hamilton e Verstappen possiamo categorizzarlo come un classico incidente di gara, caratterizzato soprattutto dal clima che si è creato alla partenza e nelle prime curve. Dando dei numeri possiamo dividere le colpe in queste percentuali: 60% Hamilton e 40% Verstappen. Come possiamo vedere dai replay il pilota Red Bull ha tenuto più volte il piede nelle prime curve e ha chiuso le curve come se non ci fosse nessuno al suo fianco, costringendo Lewis Hamilton ad alzare il piede. In occasione del contatto, Hamilton ha deciso di non alzare il piede e il carattere di Verstappen ha preso la meglio: ovvero tenere giù il piede e rimanere in testa o andare a sbattere a muro a 200 km/h, come è accaduto.