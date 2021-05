Dove vedere GP Spagna 2021, orari, programmazione e diretta

Dove vedere GP Spagna 2021, il quarto appuntamento della stagione della classe regina. Ecco tutti i dettagli.

Riparte la MotoGp, che va in scena con il quarto appuntamento del Motomondiale. La Classe Regina farà tapa in Spagna, per il Gp di Jarez. Un banco di prova molto importante per il leader della classifica piloti Quartararo, vincitore a Portimao. Con la sua Yamaha è riuscito a mettersi in testa alla classifica dopo le prime gare. Jarez sarà un banco di prova anche per Valentino Rossi, con un avvio di stagione disastroso sopra la sua Petronas. Ecco di seguito dove vedere la gara e l’intera programmazione.

Dove vedere Gp Spagna 2021, la programmazione

Prove e qualifiche Sabato 1 Maggio:

Moto3

PL3: 8:55 – 9:35

Q1: 12.30 – 12:45

Q2: 12:55 – 13:10

Moto2

PL3: 10:50 – 11:30

Q1: 15:10 – 15:25

Q2: 15:35 – 15:50

MotoGP

PL3: 9:50 – 10:35

PL4: 13:30 – 14:00

Q1: 14:10 – 14:25

Q2: 14:35 – 14:50

Le gare di domenica 2 Maggio:

Moto3

WU: 8:15 – 8:25

Gara: 11:00

Moto2

WU: 8:35 – 8:45

Gara: 12:20

MotoGP

WU: 8:55 – 9:05

Gara: 14:00

Dove vedere Gp Spagna 2021 Jarez, diretta in chiaro e in pagamento

Tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e le gare saranno trasmesse come in diretta da Sky Sport MotoGP (canale 208) e anche da Sky Sport Uno (canale 201).

In streaming sarà possibile vedere la tutte le sessioni su Now Tv e Dazn, attiva ora il tuo abbonamento. Inoltre sarà possibile seguire il GP in diretta in chiaro per tutti gratuitamente, anche su TV8, rete Sky sul canale 8 del Digitale Terrestre.

Prove libere MotoGP

PL1: (venerdì 30 aprile ore 9:50) diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN

PL2: (venerdì 30 aprile ore 14:05) diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN

PL3: (sabato 1 maggio ore 9:50) diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN

PL4: (sabato 1 maggio ore 13:30) diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN

Qualifiche MotoGP

Q1 e Q2 (sabato 1° maggio dalle ore 9:50): diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN

Gara MotoGP

Warm-Up (domenica 2 maggio ore 8:55): diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN

Gran Premio (domenica 2 maggio ore 14:00): diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e in chiaro su TV8 in differita dalle 19:05