Polonia-Italia Volley maschile, streaming gratis e diretta tv RAI 2? Dove vedere Olimpiadi Tokyo 2020

Lunedì 26 luglio, alle ore 7.20 (ora italiana), secondo impegno per l’Italia del volley maschile che sarà opposta alla Polonia, il match è valido per la 2.a giornata della Pool A del torneo olimpico di Volley maschile per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Prima di scoprire dove vedere Polonia-Italia in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

Gli azzurri sono reduci dalla vittoria per 3-2 contro il Canada, mentre la Polonia è stata sconfitta per 2-3 dall’Iran. L’Italia è inserita nella Pool A con Canada, Polonia, Venezuela, Giappone ed Iran. Il torneo olimpico di volley maschile come quello femminile è caratterizzato da 12 squadre suddivise in 2 gironi da 6 e ai quarti di finale accedono le prime 4 di ogni girone.

CALENDARIO ITALIA:

SABATO 24 LUGLIO:

02.00 Italia-Canada

LUNEDì 26 LUGLIO:

07.20 Polonia-Italia

MERCOLEDì 28 LUGLIO:

12.40 Giappone-Italia

VENERDì 30 LUGLIO:

12.40 Italia-Iran

DOMENICA 1° AGOSTO:

09.25 Italia-Venezuela

VIDEO HIGHLIGHTS ITALIA-CANADA

Dove vedere Polonia-Italia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Polonia-Italia, valido per la 2.a giornata della Pool A del torneo olimpico di Volley maschile per le Olimpiadi di Tokyo 2020, sarà trasmesso in diretta in chiaro su RAI 2. La Rai per questi giochi olimpici di Tokyo 2020 avrà a disposizione 200 ore di diretta. Questo match sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Eurosport (disponibile anche su DAZN) e Discovery+, sottoscrivendo un abbonamento mensile al costo di 7,99 €.