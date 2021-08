Olimpiadi pallavolo maschile, la Francia festeggia l’oro, delusione Brasile per il bronzo

Olimpiadi pallavolo maschile, sono arrivati i verdetti a Tokyo che hanno fatto salire al cielo la Francia vittoriosa della medaglia d’oro nella finalissima contro il ROC ( Russia) .

I transalpini si sono imposti per 3-2 dopo una splendida battaglia che ha visto grande protagonista Earvin Ngapeth .

Nella finale che metteva in palio la medaglia di bronzo, derby sudamericano, il Brasile di Renan Dal Zotto si è dovuto inchinare all’Argentina in cinque set. Certamente una grandissima delusione per i brasiliani che puntavano in queste Olimpiadi ad una medaglia essendo i campioni in carica. Lontanissimi i tempi di Rio in casa quando purtroppo in finale a pagare il prezzo alto della sconfitta erano stati gli azzurri di Blengini capaci comunquei di concedere l’avventura con uno splendido oro.

Per l’Argentina medaglia storica che consente di salire sul podio dopo 33 anni.

Magra consolazione per l‘Italia uscita in maniera inaspettata ai quarti di finale quella di aver perso contro una squadra, per l’appunto l’Argentina , capace di vincere il bronzo.

Anche la vittoria dell’oro da parte della Francia è probabilmente stata una sorpresa, tante big in questo torneo hanno deluso a partire proprio dai nostri ragazzi, vice-campioni olimpici in carica, che purtroppo hanno chiuso in maniera anticipata rispetto alle previsioni l’avventura in Giappone.

I complimenti vanno a Francia, Russia e Argentina che sono salite sul podio.