Finale Champions di volley, le parole di Daniele Santarelli a caricare la squadra

Finale Champions di volley, sale l’attesa per le due squadre italiane chiamate domenica 22 maggio a Lubiana in Slovenia a contendersi il prestigioso trofeo. Trento nel maschile e Conegliano nel femminile proveranno a far sognare i tifosi italiani.

Le pantere di Daniele Santarelli affronteranno in questa finale Champions di volley le eterne rivali in campo internazionale del VakifBank Istanbul. Si riproporrà in fatti la finale di Champions di volley della scorsa stagione che alla fine decretò la vittoria di Egonu e compagne.

Per Conegliano fino a questo momento una stagione esaltante, fresca la vittoria dello scudetto nella sfida contro Monza. Questa sarebbe la degna conclusione di una grande annata e l’occasione di una rivincita sportiva proprio contro il VakifBank Istanbul vittorioso nel Mondiale per Club.

Ci saranno al seguito 1500 tifosi per la finale Champions di volley che sosterranno le pantere dal primo all’ultimo punto.

Finale Champions di volley, le parole di Daniele Santarelli

Finale Champions di volley, queste sono le parole di Daniele Santarelli raccolte sul sito del club « È il giusto epilogo che volevamo per questa stagione, abbiamo lavorato tutto l’anno per arrivare fin qui e farlo nel migliore dei modi. Abbiamo fatto un cammino importante, vinto lo scudetto e ora ci siamo concentrati anima e corpo a questa sfida a cui teniamo tantissimo perchè sarebbe una fantastica chiusura del cerchio per un gruppo che ha vinto e dato tanto».

Continua poi analizzando le avversarie : «Sarà una sfida entusiasmante a Lubiana contro contro una squadra che ad Ankara nella finale del Mondiale si è dimostrata superiore a noi, ma se mi avessero chiesto a inizio anno cosa avrei voluto sarebbe stato proprio questo, chiudere il ciclo di un gruppo che ha scritto pagine importanti e indelebili nella storia di questo sport con la sfida al VakifBank, srà un grande spettacolo e vogliamo chiudere in bellezza ».

Un pensiero poi ai propri tifosi : «Sarà bellissimo giocare di fronte a un palasport come quello di Lubiana stracolmo e con tantissimi tifosi vestiti di gialloblù a spingerci verso un’impresa, è un grande orgoglio avere un seguito e un affetto così, li voglio ringraziare perchè sarà fondamentale avere la loro spinta per questa partita. Noi stiamo bene, arriviamo a questa finale in ottima condizione fisica e con la testa giusta, adesso non vediamo l’ora di giocare e di ciocarci la coppa »

Parole che tendono a caricare la squadra dunque quelle di Daniele Santarelli ben consapevole della forza del proprio team che può bissare la vittoria della scorsa stagione.

Non resta che fare l’in bocca al lupo a Conegliano e Trento per questa attesissima finale Champions di volley .