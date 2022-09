Mondiale volley femminile, l’Italia di Mazzanti rimonta e batte il Belgio per 3 a 1: il racconto del match

Ad Arnhem, in Olanda, l’Italia di Davide Mazzanti perde il primo set del Mondiale 2022, ma porta a casa la terza vittoria consecutiva battendo il Belgio, in un match al cardiopalma, con il risultato di 3 a 1 (21-25, 30-28, 29-27, 25-9). Dopo un primo set complicato e condotto interamente dal Belgio, la formazione azzurra rischia grosso nel secondo set, ma riesce a spuntarla ai vantaggi. Nel terzo set, le azzurre riescono a rimontare il punteggio, da 24-19 a 27-29 di pura “garra” e mettono pesantemente le mani sul match. Rimonta che pesa tanto nella testa del Belgio che subisce la furia azzurra nel quarto parziale. Ecco di seguito il racconto del match.

Italia Belgio 3-1: le azzurre faticano ma portano a casa la vittoria

Come formazione iniziale coach Mazzanti ha schierato lo stesso sestetto +1 della prima giornata: Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Sylla e Bosetti, al centro la coppia Chirichella-Danesi, libero De Gennaro. Primo set a favore del Belgio, che nel finale di set riesce a sfruttare la mancanza di efficacia delle azzurre. Le azzurre si riprendono nel secondo set ma rischiano di combinare un pasticcio nel finale di set: da 24-19 si fanno rimontare fino al 25-26. Poi qualche ingenuità della formazione belga e un murone di Anna Danesi regalano il set alla formazione di Mazzanti. Terzo set che parte come il primo, ma che nel finale prende la piega del secondo: sul punteggio di 24-19 a favore del Belgio succede di tutto e le azzurre hanno dato vita a un’incredibile rimonta che si chiude con la vittoria del set per 29-27. Quarto set senza storia: le belga hanno subito mentalmente la rimonta, mentre le azzurre galvanizzate diventano padrone del campo e chiudono il set per 25-9. Domani l’Italia osserverà un giorno di riposo, per poi tornare in campo contro il Kenya giovedì 29 settembre alle ore 18.