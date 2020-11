ATP Finals 2020, dove vedere la finale Medvedev-Thiem: diretta tv e streaming gratis

La finale delle Nitto ATP Finals 2020, alla 02 Arena di Londra, sarà Medvedev-Thiem. Per il secondo anno di fila sarà una finale senza uno dei tre grandi del tennis (Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer [Infortunato]) e quindi il quinto anno di fila in cui non vince il titolo uno dei tre. Inoltre, avremo il sesto vincitore diverso nelle ultime sei edizioni: Thiem o Medvedev (2020), Stefanos Tsitsipas (2019), Alexander Zverev (2018), Grigor Dimitrov (2017), Andy Murray (2016) e Novak Djokovic (2015). La finale è prevista domenica 22 novembre alle ore 19:00, preceduta dalla finale del doppio Melzer/RogerVasselin- Koolhof/Mektic alle ore 16:30. Ecco di seguito dei dettagli sul dovere vedere il match.

Dove vedere Medvedev-Thiem in diretta tv

La finale delle Nitto ATP Finals 2020, che si disputerà domenica 22 novembre 2020 alle ore 19:00 alla O2 Arena di Londra, tra Daniil Medvedev e Dominic Thiem sarà visibile in diretta tv. L’importante match, che assegnerà l’ultimo trofeo della stagione, sarà visibile dagli abbonati sky sul canale Sky Sport Arena.

Dove vedere Medvedev-Thiem in diretta streaming

L’incontro sarà visibile anche in diretta streaming. Sarà possibile seguire la finale delle Nitto ATP Finals dai dispositivi mobili, tablet e Pc attraverso l’app Sky Go. Inoltre, sarà possibile seguire la finale a partire dalle ore 19:00 in diretta gratuita su Twitch (cliccando QUI).