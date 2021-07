Dove vedere Atp Kitzbuhel 2021: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Da lunedì 26 a sabato 31 luglio il circuito Atp farà tappa a Kitzbuhel per il torneo Atp 250 (montepremi 419 mila euro) su terra rossa che torna nella sua collocazione di metà estate, dopo che l’anno scorso si disputò a settembre causa emergenza Coronavirus e che vide il successo del serbo Kecmanovic (assente in questa edizione) che in finale sconfisse il tedesco Hanfmann con un doppio 6-4.

Saranno ventotto i giocatori al via con le prime quattro teste di serie, ovvero Ruud, Bautista Agut, Krajinovic e Ramos-Vinolas, ammessi direttamente al secondo turno (ottavi di finale) grazie al bye al loro disposizione. Tre gli azzurri in tabellone con Travaglia che aspetterà un qualificato, Cecchinato che se la vedrà contro il moldavo Albot e infine Mager che esordirà contro il tennista di casa Novak.

Di seguito vi daremo tutte le informazioni per seguire in diretta il torneo austriaco in tv e streaming.

Dove vedere Atp Kitzbuhel in tv e streaming

Il torneo Atp 250 di Kitzbuhel sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Collegamento da lunedì a giovedì dalle ore 11, mentre venerdì le semifinali dalle ore 12.30, e la finale sabato alle ore 16.15.

Atp Kitzbuhel, programmazione Supertennis

lunedì 26 luglio – LIVE alle ore 11.00, 12.30, 15.00 e 17.00

martedì 27 luglio – LIVE alle ore 11.00, 12.30, 15.00 e 17.00

mercoledì 29 luglio – LIVE alle ore 11.00, 12.30, 15.00 e 17.00

giovedì 29 luglio – LIVE alle ore 11.00, 12.30, 15.00 e 17.00

venerdì 30 luglio – LIVE alle ore 12.30 e 16.00 (semifinali)

sabato 31 luglio – LIVE alle ore 16.15 (finale)