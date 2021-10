Dove vedere Atp Vienna 2021: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Da oggi fino a domenica 31 ottobre alla Wiener Stadthalle si disputerà il torneo Atp 500 di Vienna che vedrà al via trentadue giocatori con Tsitsipas e Zverev prime due teste di serie e sei azzurri: Berrettini, Fognini, Sonego, Fognini, Musetti e il qualificato Mager.

Il montepremi del torneo è di 1 milione 515mila e 215 euro, dei quali 125mila e 520 euro andranno a chi vincerà il torneo che nella scorsa stagione fu ad appannaggio del russo Rublev che in finale vinse contro Sonego con un doppio 6-4.

Dove vedere Atp Vienna in tv e streaming

Il torneo Atp di Vienna si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 e 472-482 del d.d.t) e Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Il torneo americano sarà visibile in diretta e in chiaro anche sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Atp Vienna, programmazione completa Sky Sport

Lunedì 25 ottobre

dalle 14 alle 21.30 1^ giornata Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Martedì 26 ottobre

dalle 14 alle 21.30 2^ giornata Sky Sport Tennis

dalle 14 alle 20.30 2^ giornata Sky Sport Uno

Mercoledì 27 ottobre

dalle 14 alle 21.30 3^ giornata Sky Sport Tennis

dalle 14 alle 20.45 3^ giornata Sky Sport Uno

Giovedì 28 ottobre

dalle 14 alle 21.30 Ottavi di finale Sky Sport Tennis

dalle 14 alle 18 Ottavi di finale Sky Sport Uno

Venerdì 29 ottobre

ore 14 1° quarto di finale Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 16 2° quarto di finale Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 17.30 3° quarto di finale Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 19.30 4° quarto di finale Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Sabato 30 ottobre

ore 14 1^ semifinale Sky Sport Tennis

ore 15.30 2^semifinale Sky Sport Tennis

Domenica 31 ottobre

ore 14 Finale Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Atp Vienna, programmazione Supertennis

lunedì 25 ottobre – LIVE alle ore 17.30: Hurkacz c. Murray,

a seguire: Popyrin c. BERRETTINI;

martedì 26 ottobre – LIVE alle ore 13.00, 14.00, 16.00, 17.30 e 19.00

mercoledì 27 ottobre – LIVE alle ore 13.00, 14.00, 16.00, 17.30 e 19.00

giovedì 28 ottobre – LIVE alle ore 13.00, 14.00, 16.00, 17.30 e 19.00

venerdì 29 ottobre – LIVE alle ore 14.00, 16.00, 17.30 e 19.00

sabato 30 ottobre – LIVE alle ore 14.00 e 15.30 (semifinali)

domenica 31 ottobre – LIVE alle ore 14 (finale); replica alle ore 23.00

Finale Atp Vienna 2020, Rublev-Sonego: gli highlights