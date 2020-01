Australian Open 2020, il tabellone degli azzurri: Berrettini-Fognini possibile 4° turno

Ieri a Melbourne è stato effettuato il sorteggio degli Australian Open 2020 prima prova del Grande Slam e dove per i colori italiani saranno presenti sicuramente otto uomini e due donne sperando che la pattuglia aumenti visto che ci sono al momento ancora tre giocatori (Giustino, Musetti e Viola) e tre giocatrici (Gatto Monticone, Trevisan e Cocciaretto) impegnati nelle qualificazioni.

In campo maschile l’urna nel complesso è stato poco benevola, ma andiamo a vedere nel dettaglio gli incontri del primo turno degli azzurri e delle azzurre.

Australian Open 2020, il tabellone degli azzurri

Il numero uno italiano Matteo Berrettini testa di serie numero numero 8 è stato quello più fortunato visto che incontrerà all’australiano Andrew Harris (162 del ranking Atp) entrato in tabellone grazie ad una wild card, per l’altra testa di serie Fabio Fognini (numero 12) l’avversario sarà lo statunitense Reilly Opelka (numero 38 mondiale) molto pericoloso sul veloce e con un servizio devastante grazie soprattutto ai suoi 211 cm di altezza, per il tennista ligure sarà un incontro molto pericoloso e il precedente all’ultimo US Open (primo turno) non è per niente incoraggiante visto che il gigante del Michigan ha vinto in quattro set, in compenso il tennista azzurro si è preso una rivincita a novembre nel girone di Coppa Davis vincendo a sua volta per due set a uno.

Curiosamente Berrettini-Fognini potrebbe essere uno degli ottavi di finale del torneo ed eventualmente sarebbe il secondo match tra i due, dopo il primo giocato agli Internazionali di Roma nel 2017 e vinto dal ligure per 6-1, 6-3.

Andrea Seppi sarà opposto al giovane Miomir Kecmanovic (numero 53) in un incontro che vedrà il serbo favorito, ma che l’altoatesino può giocarsi fino in fondo anche se con il caldo australiano i quindici anni di differenza potrebbero farsi sentire; sorteggio più fortunato per il diciottenne Jannik Sinner che sarà opposto ad un qualificato (domani si saprà l’avversario). Stefano Travaglia è stato accoppiato a Cristian Garin (numero 36) il primo tra le non teste di serie, anche qui un match complicato perchè è vero che il cileno è uno specialista sulla terra battuta, ma anche sul veloce è un osso duro da battere.

Passiamo invece alle note dolenti con gli ultimi tre tennisti azzurri che entreranno in campo con pochissime speranze di successo: Salvatore Caruso incontrerà il greco Stefanos Tsitsipas numero sei del seeding, Marco Cecchinato scenderà in campo contro il tedesco Alexander Zverev numero sette, infine Lorenzo Sonego sarà impegnato contro il tennista di casa, ovvero l’istrionico Nick Kyrgios (numero 23). Solamente tra quest’ultimi due giocatori si registra un precedente e che ha visto l’australiano vincere per 7-5, 6-4 al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2019.

Australian Open 2020, il tabellone delle azzurre

Per quanto riguarda le donne, sono due in questo momento le giocatrici presenti nel tabellone principale: Camila Giorgia debutterà contro una qualificata, sperando riesca a bissare almeno il terzo turno conquistato lo scorso anno, mentre Jasmine Paolini che per la prima volta giocherà a Melbourne dopo i tanti progressi del 2019, avrà di fronte la russa Anna Blinkova numero 58 del ranking WTA.

Australian Open 2020, tutti i match degli italiani

Uomini

Berrettini (8) vs A.Harris

Fognini (12) vs Opelka

Sonego vs Kyrgios (23)

Travaglia vs Garin

Sinner vs Qualificato

Cecchinato vs A. Zverev(7)

Seppi vs Kecmanovic

Caruso vs Tsitsipas (6)

Donne

Giorgi vs Qualificata

Paoline vs Blinkova