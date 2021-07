Phoenix Suns-Milwaukee Bucks, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere gara 5

Questa notte alle 3 (ora italiana) alla PHX Arena si disputerà gara 5 tra Phoenix Suns-Milwaukee Bucks, valevole per le Nba Finals, che vede la serie sul risultato di 2-2

I Suns nella stagione regolare sono stata la seconda squadra della Western Conference, con un record di 51-21 (meglio solo gli Utah Jazz, 52-20), i Bucks invece la terza della Eastern Conference (46-26), dietro solamente ai Philadelphia 76ers (49-23) e i Brooklyn Nets (48-24). Una sfida che in pochi avevano pronosticato all’inizio di questa stagione, comunque particolare iniziata con due mesi di ritardo per via dell’emergenza Coronavirus, con la regular season composta da 72 partite, invece delle canoniche 82.

Per quanto riguarda i playoff, Phoenix ha eliminato i Los Angeles Lakers (4-2), i Denver Nuggets (4-0) e i Los Angeles Clippers (4-2), mentre Milwaukee ha avuto la meglio sui Miami Heat (4-0), Brooklyn Nets (4-3) e Atlanta Haws (4-2).

Calendario Finals Nba 2021

Gara-1 | PHOENIX SUNS-MILWAUKEE BUCKS: 118-105

Gara-2 | PHOENIX SUNS-MILWAUKEE BUCKS: 118-108

Gara-3 | MILWAUKEE BUCKS-PHOENIX SUNS: 120-100

Gara-4 | MILWAUKEE BUCKS-PHOENIX SUNS | 109-103

Gara-5 (eventuale) | PHOENIX SUNS-MILWAUKEE BUCKS | Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio alle ore 3.00

Gara-6 (eventuale) | MILWAUKEE BUCKS-PHOENIX SUNS | Nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 luglio alle ore 3.00

Gara-7 (eventuale) | PHOENIX SUNS-MILWAUKEE BUCKS | Nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 luglio alle ore 3.00

Dove vedere Finals Nba 2021

Le Finals Nba 2021 tra Phoenix Suns-Milwaukee Bucks, saranno visibili sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Nba (ch.209). La serie inoltre sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV. Purtroppo non è prevista nè la diretta in chiaro, nè lo streaming gratuito.

Ricordiamo che tutte le gare saranno con commento in italiano e replicate il giorno successivo su Sky Sport NBA alle ore 11, 14 e 17.30.

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns, gara 4: gli highlights