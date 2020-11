Oggi pomeriggio alle ore ore 14 è in programma, sul cemento indoor di Sofia, il match Sinner-Mannarino, valevole per la semifinale del torneo bulgaro (Atp 250). Ultima fatica stagionale prima del gran finale con le Atp Finals (Londra, 15-22 novembre) dove il tennista azzurro vorrà cercare di chiudere con la vittoria del torneo, che sarebbe la prima del circuito maggiore (dodici mesi trionfò alle Next Generation ATP Finals). L’altoatesino nei primi tre turni ha sconfitto l’ungherese Fucsovics, lo svizzero Huesler e l’australiano De Minaur testa di serie numero tre, recuperando un set di svantaggio (perso al tie break) con un finale devastante (6-4, 6-1), dimostrando una grande condizione fisica mostrata comunque in gran parte della stagione, peraltro condizionata dall’emergenza Coronavirus.

L’avversario odierno, ovvero il francese Mannarino, due domenica fa ha disputato la finale dell’Astana Open (Kazakistan) perdendola contro l’australiano Millman e dando filo da torcere la scorsa settimana negli ottavi di finale del Masters 10000 di Parigi-Bercy al tedesco A.Zverev, dove è stato battuto solamente 6-4 al terzo set. Dunque sarà un match molto interessante tra due giocatori in ottima forma e che nel ranking Atp sono molto vicini (l’italiano numero 44, il transalpino 35); i due tennisti non si sono mai incontrati e chi avrà la meglio nel match odierno, domani pomeriggio scenderà in campo per giocare la finale contro il vincente dell’altra semifinale (ore 17) che vedrà opposti il canadese Pospisil e l’altro francese Gasquet.

Dove vedere Sinner-Mannarino: streaming gratis e diretta tv

Il match tra Sinner-Mannarino, semifinale torneo Atp 250 di Sofia, sarà visibile su Supertennis che ricordiamo dallo scorso primo settembre non è più a disposizione sul bouquet Sky, ma solo sul digitale terrestre (canale 64).

Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.