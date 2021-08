Dopo aver vinto l’Atp 500 di Toronto e aver perso al primo turno di Washington, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Delbonis nel primo turno dell’ATP di Cincinnati. Sinner-Delbonis si prospetta un match molto interessante in cui il tennista italiano dovrà stare molto attento alle variazioni di gioco dell’argentino. Tra Sinner e Delbonis non vi è stato alcun precedente, oggi è la prima volta che si fronteggeranno. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili su diretta tv in chiaro Supertennis? Dove vedere Sinner-Delbonis in streaming, Atp Cincinnati.

Diretta tv in chiaro Supertennis? Dove vedere Sinner-Delbonis in streaming, Atp Cincinnati

Sinner-Delbonis, valido per il primo turno del torneo di Cincinnati, si giocherà a partire dalle ore 17.00 italiane di Lunedì 16 Agosto 2021. Il match Sinner-Delbonis verrà trasmesso da Sky su Sky Sport (al canale 201 o 205). Tutti gli abbonati a Sky potranno seguire anche il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati in streaming gratis sulla piattaforma SKY Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili come tablet, smartphone e PC. Per Sinner-Delbonis non è invece disponibile né la diretta TV in chiaro su TV 8 o Supertennis né lo streaming gratuito. In caso di variazioni del palinsesto televisivo o del giorno o dell’orario dell’evento, seguiranno aggiornamenti…