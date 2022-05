Djokovic-Monfils, dove vedere Atp Madrid 2022 LIVE: diretta tv, streaming e orario

Novak Djokovic inizia il suo cammino nell’Atp Madrid, quarto Masters 1000 del 2022. Il serbo (testa di serie n°1), dopo aver ricevuto un bye all’esordio, se la vedrà contro Gaël Monfils nel secondo turno del torneo spagnolo. Il francese, n°21 Atp, ha avuto la meglio contro la wild card spagnola Carlos Gimeno Valero. Il confronto Djokovic-Monfils è al suo diciottesimo atto, con il primo che si è imposto in tutti e diciassette i precedenti.

Il tennista originario di Belgrado, durante questa stagione, ha finora giocato solamente a Dubai (quarti di finale), Montecarlo (secondo turno) e Belgrado (finale persa contro il russo Andrey Rublev). Il nativo di Parigi, invece, ha per ora nei quarti conquistati all’Australian Open il risultato più importante di questo suo 2022.

Djokovic-Monfils, Atp Madrid 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV. E’ in programma martedì 3 maggio, come terzo match sul Manolo Santana Stadium, non prima delle 16.00 (al termine di Kasatkina-Sorribes Tormo).

Djokovic-Monfils: i precedenti

Parigi Bercy 2021 – Cemento indoor – Terzo turno – DJOKOVIC b. Monfils W/O

Dubai 2020 – Cemento – Semifinale – DJOKOVIC 2-6 7-6(8) 6-1

Atp Cup 2020 – Cemento – Round Robin – DJOKOVIC 6-3 6-2

Australian Open 2018 – Cemento – Secondo turno – DJOKOVIC 4-6 6-3 6-1 6-3

Eastbourne 2017 – Erba – Finale – DJOKOVIC 6-3 6-4

US Open 2016 – Cemento – Semifinale – DJOKOVIC b. Monfils 6-3 6-2 3-6 6-2

Toronto 2016 – Cemento – Semifinale – DJOKOVIC 6-3 6-2

Parigi Bercy 2014 – Cemento indoor – Terzo turno – DJOKOVIC 6-3 7-6(2)

Toronto 2014 – Cemento – Secondo turno – DJOKOVIC 6-2 6-7(4) 7-6(2)

Pechino 2013 – Cemento – Quarti di finale – DJOKOVIC 6-7(4) 6-2 6-4

Cincinnati 2011 – Cemento – Quarti di finale – DJOKOVIC b. Monfils 3-6 6-4 6-3

Montréal 2011 – Cemento – Quarti di finale – DJOKOVIC 6-2 6-1

Coppa Davis 2010 – Cemento indoor – Finale – DJOKOVIC 6-2 6-2 6-4

US Open 2010 – Cemento – Quarti di finale – DJOKOVIC 7-6(2) 6-1 6-2

Parigi Bercy 2009 – Cemento indoor – Finale – DJOKOVIC b. Monfils 6-2 5-7 7-6(3)

Giochi Olimpici Pechino 2008 – Cemento – Quarti di finale – 4-6 6-1 6-4

Roland Garros 2006 – Terra battuta – Terzo turno – DJOKOVIC 7-6(5) 7-6(5) 6-3

US Open 2005 – Cemento – Primo turno – DJOKOVIC 7-5 4-6 7-6(5) 0-6 7-5