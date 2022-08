Jannik Sinner continua il suo percorso nell’Atp Cincinnati 2022, unico evento protagonista in questa settimana di tennis maschile. L’azzurro (testa di serie n°10), dopo aver avuto la meglio contro il qualificato australiano Thanasi Kokkinakis, se la vedrà contro Miomir Kecmanovic nel secondo turno del Masters 1000 statunitense. Il serbo, n°36 Atp, ha avuto la meglio sullo spagnolo Pablo Carreño Busta (fresco vincitore dell’Atp Montréal). Il confronto Sinner-Kecmanovic è al suo terzo atto, con il primo che si è imposto in entrambi i precedenti.

Il tennista altoatesino, in questa stagione, ha vinto a Umago (battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz) e ciò rappresenta il miglior piazzamento. Per quanto riguarda i tornei maggiori ha raggiunto i quarti di finale all’Australian Open, a Wimbledon e nei Masters 1000 di Miami, Montecarlo e Roma; vanta anche un quarto turno nel 1000 di Indian Wells e al Roland Garros e il terzo turno in quelli di Madrid e Montréal. Il nativo di Belgrado, invece, ha nelle semifinali centrate a Monaco di Baviera e Los Cabos i suoi risultati più importanti del 2022; oltre ciò ha centrato i quarti a Rio de Janeiro, Santiago del Cile, nei 1000 di Indian Wells e Miami e a Belgrado.

Sinner-Kecmanovic, Atp Cincinnati 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi mercoledì 17 agosto, con orario ancora da stabilire.

Sinner-Kecmanovic: i precedenti

Atp Melbourne 2021 – Cemento – Quarti di finale – SINNER b. Kecmanovic 7-6(10) 6-4

Next Gen Atp Finals Milano 2019 – Cemento indoor – Semifinale – SINNER b. Kecmanovic 2-4 4-1 4-2 4-2