Tennis, in Canada trionfano Carreno Busta e Halep

Cala il sipario sui tornei di tennis in Canada che si sono chiusi con il trionfo nel maschile, a Montreal, di Carreno Busta, e nel femminile, a Toronto , di Simona Halep. Amara l’esperienza per i tennisti italiani che ora hanno già la testa al cemento americano.

Tennis Canada, le finali maschile e femminile

Nei due tornei canadesi che hanno tenuto banco in questi ultimi giorni a trionfare sono stati lo spagnolo Carreno Busta e la rumena Simona Halep. Per il giocatore iberico è arrivato il primo titolo in un Master 1000. In finale a Montreal ha sconfitto in rimonta Hubert Hurkacz con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3. Lo spagnolo è stato la bestia nera dei nostri azzurri in questo torneo in Canada visto che aveva battuto sia Berrettini che Sinner. Nel femminile trionfo di Simona Halep che sempre in tre set ( 6-3, 2-6, 6-3) ha sconfitto la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Si tratta per lei del titolo numero 24 in carriera, dopo i tanti guai fisici la ex numero uno del mondo torna a fare paura.

Canada da dimenticare per gli azzurri

Tornei di tennis in Canada da dimenticare per la spedizione azzurra sia nel maschile che nel femminile. Magra consolazione quella che Jannik Sinner sia stato eliminato dal giocatore che poi avrebbe vinto il torneo. Certo che la sconfitta dell’altoatesino è stata frutto dei suoi tanti errori, Sinner ha ammesso di non aver giocato affatto bene. Ora testa al cemento americano, si riparte da Cincinnati con la speranza che i nostri giocatori possano tornare ai livelli che tanto li hanno fatto apprezzare negli ultimi anni.