Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv: dove vedere in tv e streaming match Eurolega oggi 19 novembre

Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago, scenderanno sul parquet Olimpia Milano-Baskonia in un match valido per la nona giornata della regular season di Eurolega.

Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, presentazione del match

Si prospetta un incontro di alta classifica quello odierno, visto che ambedue le squadre sono al primo posto insieme a Barcellona, Khimki Mosca, Anadolu Efes e CSKA Mosca con dodici punti frutto di sei vittorie e due sconfitte, nell’ultimo turno giocato la scorsa settimana i lombardi sono usciti sconfitti per 87-79 dal campo del Khimki, mentre gli israeliani hanno stravinto 113-83 in trasferta contro gli spagnoli Baskonia Vitoria.

Coach Ettore Messina dovrà essere bravo a resettare tutto dopo la sconfitta di domenica sul campo della Fortitudo Bologna all’overtime (85-80 il finale) e soprattutto perchè giovedì e domenica si giocheranno altre due partite casalinghe importantissime: la prima in Eurolega contro una delle capoliste Anadolu Efes, la seconda in campionato contro la Dinamo Sassari seconda in classifica con dodici punti ma con l’Olimpia che segue solamente a due punti di distanza.

Sul fronte infortunati, sempre indisponibili Arturas Gudaitis e Amedeo Della Valle, mentre per il grande Dino Meneghin sarà una serata speciale perchè la sua maglia leggendaria numero 11 verrà ritirata. Menzione speciale anche per il club lombardo ha deciso di devolvere interamente l’incasso per i tre match casalinghi di questa settimana alla Protezione civile, a supporto degli interventi di soccorso in atto.

Il Maccabi Tel Aviv del coach Ioannis Sfairopoulos in Eurolega dopo le due sconfitte iniziali, peraltro in trasferta contro Khimki Mosca e Real Madrid, ha inanellato sei vittorie consecutive che gli hanno permesso di issarsi al primo posto in classifica; bene anche nel campionato Nazionale con sei vittorie in altrettante gare.

Il miglior marcatore degli israeliani è il playmaker Scottie Wilbekin con 15.6 a partita e un ottimo 48% da tre punti, molta attenzione anche ai lunghi Othello Hunter, Tarik Black e Quincy Acy sempre molto pericolosi e dotati di grande fisicità. Assente per un infortunio al ginocchio la stella della squadra Omri Casspi (dieci stagioni in Nba).

I precedenti tra le due squadre in terra milanese sono quindici con i padroni di casa in vantaggio per 10-5, nella scorsa edizione di Eurolega questo match si giocò il 21 febbraio con l’Olimpia che è riuscita ad imporsi per 87-83 con 19 punti di Mike James e 16 di Jeff Brooks.

Ricordiamo che questo match è stata finale dell’allora Coppa Campioni per due volte e in ambedue i casi le scarpette rosse hanno avuto la meglio: la prima a Losanna con Dan Peterson nel 1987 per 71-69, la seconda con Franco Casalini l’anno dopo a Gand per 90-84.

Gli arbitri dell’incontro saranno il croato Damir Javor, lo spagnolo Carlos Peruga e il polacco Jakub Zamojski.

Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire il match valido per la settima giornata di Eurolega tra Olimpia Milano-Baskonia con palla a due alle ore 20.45, in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming , anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

SEGUI OLIMPIA MILANO-MACCABI TEL AVIV, MATCH EUROLEGA IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match tra la squadra italiana e quella israeliana sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.