Tabellone Atp Acapulco: Nadal e Zverev i favoriti, Wawrinka e Kyrgios gli outsider

Da oggi fino a sabato 29 febbraio sul cemento outdoor di Acapulco (Messico) si disputerà il torneo Atp 500 (montepremi 1.569.505 euro), trentadue i tennisti al via ma nessun azzurro presente.

Atp Acapulco, presentazione tabellone

Per Nadal testa di serie numero uno del seeding subito un derby iberico al primo turno dove il suo avversario sarà Andujar; nella parte alta presente l’outsider Wawrinka (numero 3) che esordirà contro l’ostico statunitense Tiafoe, mentre il bulgaro Dimitrov (numero 7) se la vedrà contro un qualificato. Molto intrigante i match tra De Minaur-Kecmanovic e Johnson-Lajovic.

Nella parte bassa il tedesco A.Zverev sarà opposto all’australiano Thompson, un cliente sempre scomodo sul veloce, mentre il connazionale Kyrgios (altro possibile outsider e numero 6 del tabellone) sarà opposto al francese Humbert, attenzione anche alla testa di serie numero 4, ossia il canadese Auger-Aliassime finalista a Marsiglia, che giocherà il suo match di primo turno contro un qualificato. Fritz-Millman ed Edmund-F.Lopez gli incontri da seguire con più attenzione, mentre Isner (numero 5) scenderà in campo contro il fratello maggiore di Zverev, Mischa.

Atp Acapulco, tabellone completo

(1) Nadal vs Andujar

de Minaur vs Kecmanovic

Opelka vs Kwon

Johnson vs Lajovic (8)

(3) Wawrinka vs Tiafoe

Albot vs Martinez

(WC) Norrie vs Mannarino

Q vs Dimitrov (7)

(6) Kyrgios vs Humbert

Fritz vs Millman

Edmund vs Lopez

Q vs Auger-Aliassime (4)

(5) Isner vs M.Zverev

Q vs Villasenor

Q vs McDonald

(2) A.Zverev vs Thompson

Il torneo Atp di Acapulco sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder Sky), mentre un’altra modalità di visione sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento.