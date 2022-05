Djokovic-Auger Aliassime, dove vedere Internazionali tennis Roma 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Novak Djokovic continua il suo percorso negli Internazionali tennis Roma, quinto Masters 1000 del 2022. Il serbo (testa di serie n°1), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il russo Aslan Karatsev e lo svizzero Stan Wawrinka, se la vedrà contro Felix Auger Aliassime nei quarti di finale. Il canadese, n°8 del seeding, ha avuto la meglio (dopo il bye del primo turno) sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il lucky loser statunitense Marcos Giron. Il confronto Djokovic-Auger Aliassime è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista originario di Belgrado, durante questa stagione, ha finora giocato solamente a Dubai (quarti di finale), Montecarlo (secondo turno), Belgrado (finale persa contro il russo Andrey Rublev) e Madrid (semifinale). Il nativo di Montréal, invece, ha nel titolo conquistato a Rotterdam e la finale centrata a Marsiglia i migliori risultati del 2022.

Djokovic-Auger Aliassime, Atp Roma 2022: dove vedere e orario

L’incontro sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV. E’ in programma oggi venerdì 13 maggio, come quinto match sul Center Court, non prima delle 20.30 (al termine di Teichmann-Kasatkina, match Wta).

Djokovic-Auger Aliassime: i precedenti

Confronto inedito